De 22-jarige Doriane Pin heeft zaterdag in een F1-auto van Mercedes testkilometers gereden op Silverstone. De vermaarde renstal liet nooit eerder een vrouwelijke coureur in een van zijn auto's rijden. Pin is ontwikkelingscoureur bij Mercedes.

De Franse Pin reed in de Mercedes van 2021, toen Lewis Hamilton en Valtteri Bottas nog de hoofdcoureurs waren van het team. In de slotrit van dat seizoen vocht Hamilton met Max Verstappen om de titel en in de slotronde legde de Nederlander daar voor het eerst beslag op.

Onwerkelijk

"Voor het eerst in een F1-auto rijden voelde onwerkelijk", zei Pin. "Ik ben heel dankbaar dat ik deze kans heb gekregen. Het was een unieke ervaring en ik heb er alles aan gedaan om met volle teugen van mijn dag te genieten. Het was een ontzettend emotionele dag. Het was geweldig om te laten zien wat we als vrouw in een Formule 1-auto kunnen."

— Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) April 18, 2026

Ze is de kampioene van de F1 Academy en hoopt ooit mee te rijden in de Formule 1. "De W12 is duidelijk heel anders dan de andere auto's waarin ik heb mogen rijden", verklaart ze. "Alles is anders, groter en krachtiger. Ronde na ronde bouwde ik meer zelfvertrouwen op."

De agenda van de Franse coureur zit bomvol. Ze zal meedoen aan de 24 uur van Le Mans, met Richard Verschoot en Julien Adnleur. Ook rijdt ze in de ELMS-serie en is ze ontwikkelingscoureur bij Peugeot Sport in het World Endurance Championship.

Simulator

Vlak voor haar debuut in de Mercedes sprak ze in de podcast Beyond the Grid over haar oefeningen in de simulator. "Het kostte maar een ochtend! Het is best realistisch, denk ik, in vergelijking met de echte auto", zo vergeleek ze de computer met de bolide.

"Daar heb ik natuurlijk nog niet in gereden, maar ik denk dat dat dit jaar wel gaat gebeuren in een privétest. De simulator is verder best realistisch. Je kan goed feedback geven die aansluit bij de echte auto, omdat alles hetzelfde is. Dat merk ik ook als ik met het team praat, en met George Russell. Je kan echt goed werk verrichten in de sim, dus het is erg relevant. Het is allemaal heel precies."