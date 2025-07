Het eerste seizoen van Lewis Hamilton bij Ferrari is niet verlopen zoals verwacht toen zijn overstap begin februari vorig jaar werd aangekondigd. Ondanks de teleurstellende resultaten blijft de topcoureur ambitieus om met Ferrari succes te boeken. Hij is vastberaden niet hetzelfde lot te ondergaan als Fernando Alonso en Sebastian Vettel.

Beide coureurs kwamen naar de Scuderia met de hoop een nieuwe wereldtitel te veroveren, maar dat lukte niet. De laatste Ferrari-wereldkampioen is nog steeds Kimi Räikkönen uit 2007. In Hamiltons eerste twaalf races voor de Scuderia wist de zevenvoudig wereldkampioen geen enkel podium te behalen, zijn slechtste reeks ooit. Zijn enige lichtpuntjes waren de sprints in China en Miami, waar Hamilton wel bij de eerste drie eindigde: een overwinning in Shanghai en een derde plaats in Miami.

Presentatie van Hamilton

Voor aanvang van het Grand Prix-weekend in België onthulde Hamilton een ontmoeting te hebben gehad met de Ferrari-top, waaronder bestuursvoorzitter John Elkann, CEO Benedetto Vigna en teambaas Frédéric Vasseur. Tijdens deze bijeenkomst presenteerde Hamilton documenten met suggesties om het potentieel van het team te benutten.

“Ik heb die documenten opgesteld omdat ik enorm veel potentieel zie in dit team. De passie is ongeëvenaard, maar de organisatie is groot, met veel radertjes die niet allemaal goed in elkaar grijpen. Dat is volgens mij de reden waarom het team niet de successen behaalt die het verdient. Het is mijn taak om iedereen, vooral de top, uit te dagen om knopen door te hakken", zegt Hamilton op Spa-Francorchamps.

'Daarom steek ik er energie in'

“Kijk naar de afgelopen twintig jaar: Ferrari had topcoureurs als Kimi, Fernando en Sebastian, allemaal kampioenen. Maar Alonso en Vettel hebben geen titel gewonnen met Ferrari. Ik weiger om hen daarin te volgen. Daarom steek ik er extra energie in. Ik heb het geluk gehad deel uit te maken van twee andere topteams. Hoewel de cultuur hier anders is, geloof ik dat we met dezelfde aanpak dezelfde resultaten kunnen behalen.”

'Dat is mijn doel'

Volgens Hamilton reageerde iedereen bij Ferrari zeer enthousiast, maar is er nog veel werk aan de winkel. "Er is nog ruimte voor verbetering, maar het gaat goed. Ik probeer bondgenoten te vinden binnen de organisatie en de moraal hoog te houden. Ik ben hier om te winnen, dat is mijn doel. Ik geloof echt in de potentie van dit team, ik geloof echt dat we samen meerdere titels kunnen winnen."