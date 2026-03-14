Max Verstappen is de kwalificatie voor de GP van China zonder kleerscheuren doorgekomen. De Nederlander haalde het, in tegenstelling tot Australië, tot en met Q3. Daarin moest hij tot zijn teleurstelling een groot gat laten met de top. De viervoudig wereldkampioen kwalificeerde zich als achtste voor de hoofdrace van zondag. WK-leider George Russell kwam met de schrik vrij.

Verstappen begon in Q1 al beter dan in Melbourne, want hij crashte niet en klokte de vierde tijd. De eerste zes uitvallers waren de Williams, de Cadillacs en de Aston Martins, de 'verwachte' auto's dus. In Q2 crasthe Gabriel Bortoleto met zijn Audi op volle snelheid, maar was de uitloop zo groot dat hij de bandenstapel maar zachtjes raakte. Daardoor konden de laatste rijders door het tijdelijke geel op de baan hun tijden niet verbeteren.

Gelukje voor Isack Hadjar

Isack Hadjar had erg veel geluk in Q2. De Franse teamgenoot van Verstappen klokte de tiende tijd en bleef 0,02 seconde boven de uitvalstreep. Nico Hülkenberg werd in zijn Audi daardoor de 'beste' uitvaller en kreeg Franco Colapinto, Esteban Ocon, Liam Lawson, Arvid Lindblad en dus Bortoleto met zich mee naar de pits. In Q3 werd er vervolgens om pole position gestreden, maar moest dat bijna zonder WK-leider George Russell gedaan worden.

Problemen voor George Russell

Russell liep aan het einde van Q2 tegen problemen aan. De Mercedes-coureur, leider in de WK-stand, moest met spoed naar binnen door iets wat mis was in zijn auto. Bij de start van Q3 parkeerde hij al snel midden op het circuit en kreeg hij zijn auto niet meer aan de praat. Met opschakelproblemen moest de Brit snel de pits in en werd hij pas in de laatste twee minuten het circuit weer opgestuurd voor één run onder volle druk. Hij kreeg het niet voor elkaar om P1 te pakken, maar nestelde zich achter teamgenoot Kimi Antonelli wel heel knap op P2.

Grote achterstand op de top

De Alpine van Pierre Gasly was ook nog eens sneller dan de Red Bulls, waardoor Verstappen en Hadjar het moeten doen met P8 en P9. De achterstand van Verstappen op Antonelli (19), de jongste polesitter ooit in de Formule 1, is maar liefst een seconde. Een grote achterstand op de top dus.

Deceptie in de sprintace

Verstappen begon de Nederlandse zaterdag heel vroeg met een enorme deceptie. Hij was al teleurstellend als achtste gekwalificeerd voor de sprintrace, maar verloor ook nog het enige plekje dat nog punten opleverde aan Oliver Bearman van Haas. Daardoor kwam een vloekende en tierende Verstappen met lege handen over de finish na de sprintrace en vreest hij ook de hoofdrace niet mee te kunnen doen om de zege.

Concurrentie

Mercedes en Ferrari domineren de start van het Formule 1-seizoen en hebben al een flinke voorsprong op de Nederlander in de WK-stand. Maar Verstappen liet vorige week in zijn Red Bull zien dat hij wel kan knokken. Hij werkte zich toen van de laatste plekken op naar P6 en pakte daarmee nog acht punten voor de WK-stand.