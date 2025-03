Nieuwe ploeggenoot Max Verstappen gaat tijdens debuut bij Red Bull voor unieke prestatie in Japan

Het zal voor de Formule 1-liefhebbers even wennen zijn: Max Verstappen rijdt komend weekend met een nieuwe teamgenoot aan zijn zijde. Yuki Tsunoda neemt het stokje over van de geslachtofferde Liam Lawson en gaat tijdens zijn debuutrace meteen voor een aansprekend resultaat.

De Japanner mikt tijdens zijn thuisrace in Suzuka meteen op een podiumplaats met de Oostenrijkse renstal. De 24-jarige Tsunoda werd vorige week aangekondigd als vervanger van Lawson, die na twee races en nul punten alweer mocht vertrekken bij Verstappen en co.

Bang voor een plek in de schaduw van Verstappen is Tsunoda niet. "Ik wil de verwachtingen niet te hoog opvoeren na deze onwerkelijke overstap, maar ik wil op het podium eindigen bij deze Grand Prix van Japan", zo viel de Aziaat met de deur in huis tijdens een evenement van Honda in Tokio. "Alles is op zijn plek gevallen en nu sta ik hier, en dat is dank zij de steun van iedereen."

Zesde plaats beste resultaat

Hij werd in Australië twaalfde en in China zestiende. Zijn beste klassering ooit in de Formule 1 is een zesde plaats. Dat gebeurde in 2021 tijdens zijn debuutjaar bij AlphaTauri. In die race boekte Esteban Ocon zijn eerste en vooralsnog Grand Prix-zege uit zijn loopbaan.

Kritiek van bekende naam

De overstap van Tsunoda naar Red Bull en het slachtofferen van Lawson is al dagenlang onderwerp van gesprek in de Formule 1-wereld. Niet zozeer vanwege de Japanner, maar vooral vanwege de manier waarop Lawson moest wijken Hij kreeg volgens critici nauwelijks de tijd om te wennen. Onder meer oud-coureur Ralf Schumacher, de broer van legende MIchael, is enorm kritisch op Red Bull. "Twee races naast Max Verstappen is niet genoeg, de auto is erg lastig te besturen en zo doe je een jongen coureur geen plezier', vindt hij.

En er is meer volgens Schumacher. "Ze zijn op dit moment kippen zonder kop. Er isi geen andere manier om het te zeggen", aldus de Duitser. Hij ziet zichtbare paniek bij het team. "Ze vechten tegen een brand, wisselen de ene coureur voor de ander, het is een crisissituatie. Ze zijn bang dat Max vertrekt als ze de auto niet snel genoeg maken."