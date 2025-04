Trouwe geldschieter van Liam Lawson spreekt zich uit: 'Het bleek veel moeilijker dan gedacht'

De druk is van de ketel bij Liam Lawson nu de jongeling door Red Bull is 'gedegradeerd' naar zusterteam Racing Bulls. Vanaf de GP van Japan kan de 23-jarige Nieuw-Zeelander weer in de luwte rijden. En dat is maar goed ook, vindt één van zijn trouwste geldschieters Tony Quinn.

Topsponsor Quinn gelooft dat het voor Lawson 'bijna zelfmoord' zou zijn geweest als hij bij Red Bull was gebleven. Quinn is er dan ook van overtuigd dat de terugkeer naar Racing Bulls voor nu de juiste stap is. “Ik denk dat dit besluit goed is voor Liam”, zegt Quinn tegenover de Australische website Speedcafe. “Nog een raceweekend met tegenvallende prestaties zou bijna zelfmoord zijn geweest, eerlijk gezegd.”

Wissel na twee races

Lawson kende een moeizame start van het Formule 1-seizoen als Red Bull-coureur. Na twee lastige raceweekenden werd voor de Grand Prix van Japan besloten van stoeltje te ruilen met Yuki Tsunoda. Lawson wist zich in zowel Australië als China niet voorbij Q1 te knokken en ook in de races kwam hij niet in de buurt van de punten.

'Dat was een verrassing'

“Het bleek veel moeilijker dan hij had gedacht”, weet Quinn. “Dat was een verrassing. Na de tests en de uren op de simulator waren de verwachtingen een stuk hoger gespannen. Maar we wisten dat, als Liam zijn prestaties niet zou verbeteren vóór Japan, hij mogelijk zou worden vervangen door Tsunoda. Dat werd vanaf het begin al geopperd en het is ook precies zo gebeurd, alleen een race eerder dan verwacht. In Japan werd er juist een sterke race van Lawson verwacht."

GP van Japan

Komend weekend wordt de GP van Japan gereden, één van de favoriete races van Verstappen. Het circuit van Suzuka is hem goed gezind. De kaarten binnen Red Bull en Racing Bulls zijn opnieuw geschud en dus is het kijken naar wat Tsunoda en Lawson presteren in hun nieuwe auto's. In de chaos bij het team van de wereldkampioen gaat McLaren voorlopig als een zonnetje. Lando Norris staat momenteel bovenaan in het klassement om de wereldtitel.