Max Verstappen heeft Red Bull Racing dit seizoen bijna in zijn eentje moeten dragen. Sinds het vertrek van teamgenoot Sergio Perez vorig jaar is de tweede coureur naast hem afgegleden naar een bedenkelijk niveau. Voor het team reden genoeg om ook Yuki Tsunoda weg te sturen en te vervangen voor Isack Hadjar. De gedegradeerde Japanner laat van zich horen na het voor hem trieste nieuws.

Tsunoda is vastbesloten een zitje in de Formule 1 te heroveren. Dat meldde de coureur op Instagram als reactie op het besluit van Red Bull om in 2026 te kiezen voor Isack Hadjar als teamgenoot van Max Verstappen. Voor Tsunoda blijft een rol als test- en reserverijder over.

'Ongelooflijk zwaar, dit is mijn tegenslag'

"Het was ongelooflijk zwaar om te vernemen dat ik in 2026 geen racezitje heb, maar ik ben vastbesloten om harder dan ooit te werken voor Red Bull als test- en reservecoureur en te bewijzen dat ik een plek op de grid verdien", schreef de 25-jarige Japanner. "Het leven zit vol tegenslagen, en dit is de mijne. Het zal me er niet van weerhouden om de beste Formule 1-coureur te zijn die ik kan zijn", besloot Tsunoda zijn bericht.

Pijnlijke cijfers voor Yuki Tsunoda

De Japanner verving dit jaar na twee races de tegenvallende Nieuw-Zeelander Liam Lawson als teamgenoot van Verstappen bij Red Bull. Hij slaagde er niet in aan de hooggespannen verwachtingen te voldoen en scoorde slechts 33 punten van de in totaal 426. Lawson kwam in zijn enige twee races voor Red Bull Racing (Australië en China) tot precies nul punten en werd al snel geslachtofferd voor Tsunoda. Pijnlijk is dat de Nieuw-Zeelander vervolgens bij Racing Bulls wél 38 punten scoorde, 5 meer dan Tsunoda.

Geweldig debuutseizoen Isack Hadjar

Rookie Hadjar, die Tsunoda volgend jaar vervangt als tweede coureur naast Verstappen bij Red Bull Racing, beleefde een debuutseizoen om u tegen te zeggen. De Fransman reed bij Racing Bulls 51 punten bij elkaar, terwijl hij in de openingsrace in Australië nog niet eens reed. Tijdens de GP van Nederland op Circuit Zandvoort behaalde hij zijn eerste en tot nu toe enige podium. Hij werd derde achter winnaar Oscar Piastri en Verstappen.