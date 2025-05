Wens Lewis Hamilton dichterbij dan ooit na investering van meer dan 1 miljard euro

Het is al jaren een droom van Lewis Hamilton om de Formule 1-kalender uit te breiden naar het enige continent waar nog geen race wordt gehouden. Na een investering van ruim 1 miljard euro lijkt er toch hoop te gloren voor de veertigjarige coureur van Ferrari.

Hamilton is zevenvoudig wereldkampioen, maar in al zijn jaren in de sport heeft hij niet een keer op het Afrikaans continent geracet. De wens om dat nog te kunnen doen brandt hevig bij de Brit, maar de jaren beginnen ook voor hem te tellen. Na de GP van Monaco vorige week hoorde Hamilton van de hoogste F1-baas, Stefano Domenicali, dat er gesprekken lopen met drie landen in Afrika om de Formule 1 terug te laten keren na meer dan dertig jaar afwezigheid.

'Intieme' beelden opgedoken van Lewis Hamilton tijdens wilde nacht: liefdesleven van topcoureur neemt verrassende wending De afgelopen week is er veel te doen om het liefdesleven van Lewis Hamilton (40). Zo was een beroemde actrice, met wie hij eerder op date was, in de pitbox van de coureur te vinden tijdens de GP van Monaco. Nu zijn er echter pikante beelden opgedoken waarin de Brit het leuk heeft met een andere vrouw.

GP van Marokko?

In 1993 werd er voor het laatst geracet op het continent, toen de GP van Zuid-Afrika op het circuit van Kyalami werd gehouden. Sindsdien liep een terugkeer telkens op niks uit. Maar er is wat veranderd de afgelopen maanden, want bijvoorbeeld Marokko zit op pole position om de wens van Hamilton in vervulling te laten gaan. Volgens Express is het Noord-Afrikaanse land bezig met een officieel bid om de koningsklasse van de autosport binnen te halen.

Max Verstappen moet mogelijk aan de bak op nieuw continent: 'Daar gaan we alles aan doen' Is de terugkeer van de Formule 1 naar Afrika in de maak? Als het aan de Rwandese president Paul Kagame ligt wel. Rwanda maakte tijdens de algemene vergadering van de FIA in eigen land bekend dat het een officieel bid gaat doen om koningsklasse van de autosport terug te laten keren naar het continent.

Meer dan 1 miljard euro

Achter dat plan zit een investering van meer dan 1 miljard euro. Er zou een compleet nieuw circuit moeten verreizen ten zuiden van Tangiers. Er wordt dan niet alleen met auto's geracet, maar ook voor motoren van de MotoGP. Op het terrein zou naast een circuit ook een pretpark, een winkelcentrum, hotels en een haven moeten verreizen, die in totaal voor 10.000 nieuwe banen moeten leiden. Voormalig McLaren-teambaas Eric Boullier is het gezicht achter het voorstel en spreekt van een 'grote impact' die het zou kunnen hebben.

GP Spanje F1 | Max Verstappen hoopt op revanche op geliefd circuit: dit zijn de tijden Max Verstappen gaat terug naar de baan waar hij zijn allereerste Formule 1-race won: het circuit van Barcelona. De Nederlander heeft opnieuw een goede score nodig bij de Grand Prix van Spanje en kan zich bij een overwinning tussen een paar grootheden knokken.

'Goedkeuring nodig'

Nadat eerder ook Rwanda al aankondigde interesse te hebben in het organiseren van een race in Afrika, komt daar nu dus Marokko bij. Boullier: "Het is een heel serieus project, die goedkeuring moet krijgen van de hoogste baas. Als we dat krijgen, dan zal het alle vakjes afvinken van wat de Formule 1 wil in Afrika. Het zou logisch zijn om in Marokko te racen."