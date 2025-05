'Intieme' beelden opgedoken van Lewis Hamilton tijdens wilde nacht: liefdesleven van topcoureur neemt verrassende wending

De afgelopen week is er veel te doen om het liefdesleven van Lewis Hamilton (40). Zo was een beroemde actrice, met wie hij eerder op date was, in de pitbox van de coureur te vinden tijdens de GP van Monaco. Nu zijn er echter pikante beelden opgedoken waarin de Brit het leuk heeft met een andere vrouw.

Begin dit jaar werd Hamilton in New York gespot met de bekende actrice Sofia Vergara (52). Ze zouden op een date zijn geweest die 'super flirterig was. In de weken daarna zou de actrice hem zelfs als het ideale vriendje hebben gezien. Toch begon Vergara, die maar liefst 35 miljoen volgers op Instagram heeft, geleidelijk te beseffen dat zij degene was die meer investeerde in de prille relatie. Daarom besloot ze om het op een lager pitje te zetten.

Het was toen een tijdje stil tussen de twee, totdat er afgelopen opeens foto's opdoken van Hamilton zijn pitbox tijdens de GP van Monaco. Hier was Vergara te zien met enkele andere beroemdheden, waaronder Arnold Schwarzeneggers zoon Patrick. De actrice deelde hier zelf beelden van op Instagram.

Andere dame

Ondanks deze beelden van de actrice in Monaco, zouden de geruchten van een mogelijke relatie tussen Hamilton en Vergara weer de ijskast in kunnen. De coureur is namelijk na de race in Monaco gespot terwijl hij het 'leuk' had met een andere dame.

Er zijn namelijk beelden opgedoken op sociale media waarop te zien is hoe Hamilton danst naast een blonde vrouw in een nachtclub. De zevenvoudig wereldkampioen, gekleed in een rood hemd en witte zonnebril, werd intiem met de vrouw terwijl hij zijn arm om haar heen sloeg tijdens het dansen.

i Hamilton samen met Bert in de nachtclub. @gazzettaferrari op Instagram

Volgens berichten van de Daily Mail zou de blonde vrouw het Russische model en influencer Violetta Bert (29) zijn. Zij plaatst al een week lang foto's van haar luxe leventje in Monaco. Saillant detail: Bert zou eerder was hebben gehad met Chelsea-voetballer Mikhailo Mudryk (24).

Vrijgezel

Hamilton heeft het er in iedergeval maar druk mee. De coureur is naar verluid momenteel vrijgezel. Eerder had hij relaties met model Camila Kendra (25) en zangeres Nicole Scherzinger (46).