Gefrustreerde Lewis Hamilton kan zijn ogen niet geloven bij Ferrari: 'Het ging veel slechter dan ik had gedacht'

De Grand Prix van Australië betekende voor Lewis Hamilton zijn debuut voor Ferrari. Met een tiende plaats als eindresultaat had de 40-jarige Brit op meer gehoopt bij zijn eerste race voor de Italiaanse renstal. Hamilton had zichtbaar moeite met zijn Ferrari en sprak na afloop zijn ongenoegen uit.

Eerder dit weekend gaf Hamilton al aan dat hij nog flink moest wennen aan de auto. Toch had hij meer verwacht dan een teleurstellende tiende plaats. "Het ging veel slechter dan ik had gedacht", zei de zevenvoudig wereldkampioen na afloop. "De auto was heel moeilijk te besturen. Ik ben dankbaar dat ik de auto uit de muur heb kunnen houden, want dat was eigenlijk de plek waar hij telkens naartoe wilde."

Verkeerde tactiek

Hamilton kreeg in de chaotische slotfase, waarin het ging regenen en veel coureurs crashten of van de baan slipten, onverwacht de leiding in handen. Dat was niet het gevolg van goed rijden, maar van een foute tactiek. Ferrari liet Hamilton doorrijden op slicks (droogweerbanden) toen het begon te regenen, terwijl de coureurs voor hem een pitstop maakten.

Toen de safetycar opnieuw de baan opkwam na een reeks crashes, maakte hij alsnog een pitstop en viel terug naar de achtste plaats. Hij werd vervolgens nog ingehaald door teamgenoot Charles Leclerc en Oscar Piastri van McLaren. "Die call om naar binnen te komen was veel te laat. Het was een lastige race en het voelt alsof ik met lege handen sta. Maar ik heb vandaag wel veel geleerd over de auto en ik weet dat er nog veel werk te doen is om een beter gevoel te krijgen."

Lewis Hamilton moet wennen aan nieuwe auto

Sir Lewis benadrukte dat hij nog niet volledig gewend is aan de Ferrari. "Er valt veel uit te halen en ik moet gewoon wennen aan de nieuwe power unit in de natte omstandigheden," concludeert de Brit, die tot dit seizoen altijd met een Mercedes-motor reed. Hij geeft aan dat de overstap naar Ferrari hem nog steeds voor uitdagingen stelt.

Hamilton legt verder uit dat de afstelling van de auto anders is dan wat hij gewend was. "De afstelling is anders en het vergt een andere manier van rijden en een andere set-up op het stuur," benoemt hij de belangrijkste aspecten waar hij momenteel mee worstelt. Het is voor Hamilton te hopen dat hij snel het gevoel weet te krijgen met zijn auto en Leclerc tegengas kan bieden.