George Russell heeft de eerste race van het nieuwe Formule 1-seizoen op zijn naam geschreven. De Mercedes-coureur kwam in Melbourne als eerste over de finish en sprak na afloop van een zwaar gevecht in de openingsfase van de race. Vooral zijn auto en motor konden rekenen op lovende woorden van de Brit.

De race op het Albert Park Circuit begon niet ideaal voor Russell. De Brit had bij de start te maken met een lege accu, waardoor hij slecht wegkwam van de grid. Daardoor moest hij direct in de achtervolging. In de openingsfase ontstond er een spannend duel met Ferrari-coureur Charles Leclerc. Russell sprak na afloop van een 'hels gevecht' met de Monegask, die volgens hem bijzonder snel was tijdens de race.

Ondanks de lastige start wist de Mercedes-coureur zich snel te herstellen. Russell bleef constant rijden en nam gaandeweg de controle over de race. Uiteindelijk kwam hij als eerste over de streep en boekte hij de zesde Grand Prix-overwinning uit zijn carrière.

Dominantie van Mercedes

Na afloop kon Russell zijn enthousiasme nauwelijks verbergen. Mercedes maakte de dominante race bovendien compleet met een één-twee, doordat teamgenoot Andrea Kimi Antonelli als tweede eindigde. "Ik vind deze auto geweldig, ik vind deze motor geweldig", zei Russell in het interview op het circuit. "Het was echt een hels gevecht in het begin van de race. Ferrari was ontzettend snel, dus ik ben heel blij dat ik als eerste ben gefinisht."

Mercedes-teambaas Toto Wolff temperde voorafgaand aan het raceweekend nog de verwachtingen, maar achter de schermen bleek de renstal behoorlijk veel vertrouwen te hebben. Zo lag er na afloop al een speciaal shirt klaar met ‘P1’ voor het winnende team. Russell pakte bovendien poleposition en maakte die favorietenrol op zondag volledig waar met de overwinning. De dominante start van het seizoen belooft dan ook veel voor Mercedes richting de rest van het jaar.

Bij Mercedes hadden ze de shirtjes al klaar liggen. #AustralianGP pic.twitter.com/6aBXWdrl02 — Tim Hartman (@TimHartman09) March 8, 2026

Red Bull kampt met problemen

Niet iedereen kende een succesvolle start van het seizoen. Isack Hadjar, teamgenoot van Max Verstappen, moest zijn race voortijdig beëindigen door motorproblemen. "Er waren al problemen in de formatieronde", vertelde hij bij Viaplay. "Daarna had ik geen elektrische energie bij de start. Het geluid vanuit de motor was verschrikkelijk, alsof hij ging ploffen. Uiteindelijk gebeurde dat ook. Ik had beter thuis kunnen blijven."

Ook voor Verstappen werd het uiteindelijk geen fijne seizoensstart. De Nederlander reed in Melbourne een sterke race en knokte zich knap naar voren. Door schade die hij een dag eerder in de kwalificaties op zaterdag had opgelopen, moest hij echter ver van voren starten. Desondanks wist de regerend wereldkampioen zich met een sterke inhaalrace nog naar de zesde plaats te werken.