Max Verstappen wordt door héél veel mensen gezien als de beste coureur in de Formule 1. Dat de Nederlander nu derde staat in het WK-klassement, verandert daar weinig aan. Volgens Red Bull-topman Helmut Marko is WK-leider Oscar Piastri nog altijd 'ver van hem verwijderd' qua niveau.

Red Bull-adviseur Marko is vol lof over de prestaties van Piastri dit seizoen. Toch benadrukt hij dat de leider in het Formule 1-klassement nog niet op het niveau van Verstappen zit. "Piastri heeft een geweldige zelfbeheersing, is stabieler en geeft altijd alles", legt Marko uit aan F1-Insider.

Hij trekt de vergelijking met Piastri's collega Lando Norris bij McLaren. "Het kan zijn dat Norris hem in een enkele ronde verslaat, maar over het geheel genomen is Piastri in de races de betere. Oscars carrière ontwikkelt zich uitstekend en hij wordt met het jaar sterker."

'Daar nog ver van verwijderd'

"Vorig jaar waren Piastri's resultaten sterk afhankelijk van de circuits waarop hij reed, maar dit jaar is dat totaal anders. Verstappen is echter van een ander kaliber, Oscar is daar nog ver van verwijderd. Maar hij heeft zeker het potentieel om een absolute topper te worden."

Piastri staat aan kop in het klassement, maar zijn voorsprong is slechts 9 punten nadat Norris drie van de laatste vier races voor de zomerstop wist te winnen. De Australiër gaat aan de leiding met 284 punten, terwijl Verstappen derde staat met slechts 187 punten. Dat heeft er alles mee te maken dat de auto van de Nederlander een stuk langzamer is.

Geen hulp van teamgenoten

Zo hebben Liam Lawson en Yuki Tsunoda - de teamgenoten van Verstappen dit seizoen - samen pas zeven punten bij elkaar gesprokkeld in de Red Bull. Viervoudig wereldkampioen Verstappen wist af en toe nog 'iets extra's' uit de auto te halen en pakte bijvoorbeeld vier keer pole position dit seizoen. Ook won hij twee races.