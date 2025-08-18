Oscar Piastri heeft een prachtige verrassing gekregen de organisatie van de GP van Melbourne. Een van de tribunes op het circuit wordt vernoemd naar de huidige nummer één van het Formule 1-klassement.

Het spectaculaire eerbetoon vindt plaats tijdens de Grand Prix van Australië, de seizoensopener van 2026, van 6 tot 8 maart.

De tribune wordt strategisch geplaatst op het rechte stuk bij start-finish, recht tegenover de pitbox van Piastri en zijn team McLaren. Tickets voor de Piastri-tribune zijn vrij te koop en elke fan ontvangt een exclusief pakket met merchandise van de Australische F1-ster.

'Een geweldige ervaring'

Piastri laat weten enorm gelukkig te zijn met het eerbetoon van de GP in Melbourne. "Ik ben dolblij met het nieuws dat ik mijn eigen tribune krijg tijdens de Australische Grand Prix volgend jaar. Het voelt onwerkelijk, ik had nooit gedacht dat dit zou gebeuren. De steun is ongelooflijk en ik kan niet wachten om te zien hoe het er in maart uitziet. Het wordt een geweldige ervaring om alle fans op mijn tribune te zien, recht tegenover de McLaren-garage."

Voor Piastri is het een extra reden om uit te kijken naar de seizoensopening van volgend jaar. "Ik kijk er enorm naar uit om die energie en de sfeer te voelen. Dank aan iedereen die dit mogelijk heeft gemaakt en alvast bedankt aan iedereen die er deel van wil uitmaken. De Australische fans steunen me altijd en dit is nog een extra reden om uit te kijken naar de race in Melbourne in 2026."

Wereldkampioen

Het is zomaar mogelijk dat de Australiër volgend jaar voor zijn thuispubliek racet als de regerend wereldkampioen in de Formule 1. Dan moet hij wel eerst afrekenen met zijn teamgenoot Lando Norris. Momenteel heeft Piastri de overhand met een voorsprong van negen punten, met nog tien races te gaan in het seizoen 2025.

De algemene kaartverkoop voor de Grand Prix van Australië in 2026 start op 10 september.