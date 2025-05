Zeldzame vrouw in de Formule 1 is Nederlandse Claire Dubbelman (39): 'Dit is een droombaan'

In een mannenbolwerk als de Formule 1 is een vrouw zeldzaam. Maar eentje met een hoge functie binnen de sport is wel een Nederlandse. De 39-jarige Claire Dubbelman is plaatsvervangend wedstrijdleider en nu al zo'n 70 GP's actief. "Dit is een droombaan", zegt ze.

De wedstrijdleider in de Formule 1 is verantwoordelijk voor de veiligheid van de coureurs. Dubbelman bepaalt dus of en wanneer bjvoorbeeld een safety car het circuit op moet worden gestuurd. Dat doet ze nu al een tijdje, maar ze merkt dat ze nog altijd vrijwel de enige vrouw is binnen de top van de koningsklasse van de autosport. "Dus er is nog wel ruimte voor eh... verbetering, ja”, zegt ze in een interview met het Algemeen Dagblad.

'Natuurlijk frustreert me dat'

"Ik vind het een gemiste kans om in een ruimte met vijftig zeer intelligente mensen maar één vrouw te hebben. Natuurlijk frustreert me dat. Maar ik denk dat er echt heel veel ruimte voor vrouwen is om hier een waardevolle bijdrage te leveren en daar zet ik me graag voor in. Ik denk dat mensen zich er steeds meer en meer van bewust worden dat verschillende perspectieven waarde brengen in een discussie."

'Dit is een droombaan'

Ze wil ook weer niet teveel klagen en moeilijk doen, want dan 'had ze maar weg moeten gaan', vindt ze. "Zoals kids in een kart die droom hebben om het tot Formule 1 te schoppen ín de auto, had ik altijd de droom om het tot Formule 1 te schoppen náást de auto. Dat is me na een aanloopperiode gelukt, stapje voor stapje. Daar ben ik heel trots op. Dit is een droombaan, ja. Maar ik heb er ook keihard voor gewerkt om te komen waar ik nu ben.”

'Zestig dagen per jaar thuis'

Waar de hele Formule 1-wereld klaagt over de saaie GP van Monaco van afgelopen weekend, daar heeft Dubbelman het liefst 24 van zulke races. Zij moet constant scherp zijn en zo snel mogelijk haar oordeel vellen. "Als die geblokte vlag valt, valt er steeds weer vijftig kilo van je schouders." Maar ze zou het voor geen geld willen ruilen. "Ik ben ongeveer zestig dagen per jaar thuis, dus dat betekent dat ik weinig familie zie, weinig vrienden. Ik weet wat het me gekost heeft."

Vriend ook in Formule 1

Een gelukje dat ze daarbij heeft: haar vriend Jakob reist met een communicatiebedrijf mee met het Formule 1-circus. "Heel bijzonder, dat we zo samen de wereld over kunnen reizen." En is ze voor Max Verstappen, de enige landgenoot in een Formule 1-auto? "Er zijn drukke races bij dat ik zelfs wel eens mis wie er eigenlijk gewonnen heeft. Was ik zelf zo druk met het terugbrengen van de safety car en de gestrande auto’s langs de baan, hoor ik terug in mijn kantoor plots het Wilhelmus. Weet ik dat Max gewonnen heeft.”