Verbazing over ‘gedoe’ tussen Lewis Hamilton en Charles Leclerc bij Ferrari: ‘Een partijtje twijfelkonten daar’

In Miami werd afgelopen weekend alweer de zesde Grand Prix van het Formule 1-seizoen verreden. Het was bovendien Max Verstappens eerste race als kersverse vader. Na afloop ging het niet alleen over zijn pech met de safety car, maar vooral ook over het ‘gedoe’ bij Ferrari tussen Lewis Hamilton en Charles Leclerc. “Daar zitten egootjes in de weg”, zegt voormalig hockeyster Naomi van As in de Sportnieuws.nl-podcast.

Elke maandag bespreken Van As en Ellen Hoog in hun podcast de opvallendste momenten van het sportweekend. In de nieuwste aflevering komt de GP van Miami uiteraard uitgebreid aan bod. Naast het babynieuws van Verstappen, kijken ze ook kritisch naar de situatie bij Ferrari.

“De McLarens waren echt van een andere categorie dit weekend”, begint Hoog. “Ze waren zo snel. Die banden zaten ook precies goed.” Oscar Piastri eindigde als eerste, met teamgenoot Lando Norris op plek twee. Verstappen moest genoegen nemen met een vierde plaats, achter Mercedes-coureur George Russell.

Gedoe bij Ferrari

“Maar er was ook flink wat gedoe bij Ferrari”, vervolgt Hoog. “Tussen Lewis Hamilton en Charles Leclerc. Hamilton wilde hem inhalen, maar het duurde eindeloos voordat hij werd doorgelaten. Hij vroeg het meerdere keren.”

“Hij wilde er écht langs. Hij was ‘not amused’ en zei steeds: ‘I’m faster’”, vult Van As aan. Hoog gaat verder: “Uiteindelijk, pas na een paar rondes, mocht hij er langs. Maar toen kon hij niet genoeg pushen, waardoor Leclerc hem weer inhaalde. Nog een paar rondes later mocht Hamilton er opnieuw voorbij. Wat een gedoe.”

“Toen werd er ook nog gezegd dat Carlos Sainz een paar seconden achter Hamilton zat, waarop Hamilton sarcastisch vroeg of hij die ook moest laten passeren", vertelt Hoog.

Geen duidelijke afspraken

“Uiteindelijk ben je een team, maar ook een individu. Je wilt voor eigen succes gaan, maar je hebt ook nog een grote sponsor aan je broek hangen”, merkt Van As op. Hoog haakt in: “Er zijn vooraf vaak afspraken over wie de nummer één is, maar dat lijkt bij Ferrari nog steeds niet helemaal duidelijk.”

Hoog vat het samen: “Het duurde allemaal zó lang. Er werd gewoon geen duidelijke beslissing. Een partijtje twijfelkonten daar bij de leiding. Daardoor ging er onnodig veel tijd verloren.” Van As besluit: “Er moet gewoon iemand zijn die een beslissing neemt. Maar ja, die egootjes hè, die zitten toch in de weg. Altijd lastig.”

Volgende GP

De volgende race wordt pas weer op 18 mei verreden in Italië. Dit geeft Ferrari de tijd om hun problemen op te lossen en Verstappen kan een weekje bij zijn pasgeboren dochtertje Lily zijn.

