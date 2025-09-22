Max Verstappen won zondag de Grand Prix van Azerbeidzjan en verkleinde daarmee zijn achterstand op WK-leider Oscar Piastri met 25 punten. Hoewel het verschil nog altijd aanzienlijk is, laaien de speculaties over zijn titelkansen weer op. Ook Nelsinho Piquet, de schoonbroer van Verstappen, mengde zich inmiddels in de discussie.

Na afloop van de GP van Azerbeidzjan sprak ViaPlay-presenator Rob Kamphues met Piquet. Hij vertelde dat al zijn tafelgasten allemaal van mening waren dat 'Max nog steeds meedoet om de titel', en vroeg vervolgens aan de Braziliaan hoe hij erover dacht.

Piquet gaf aan dat er in het resterende deel van het seizoen meerdere omstandigheden zijn die in het voordeel van Verstappen en Red Bull werken. "Er zijn een aantal banen op komst, verschillende banen waar Max onverslaanbaar is of waar Red Bull de perfecte set-up heeft. Dan moet je nog een aantal races winnen."

Geen kampioen

Maar ondanks deze voordelen ziet Piquet zijn schoonbroer dit jaar geen wereldkampioen worden. "Ik zou niet willen zeggen dat hij een bedreiging gaat zijn."

De Braziliaan oppert daarom dat Red Bull zijn zinnen moet zetten op komend seizoen. "Ik zou echt gefocust zijn op de auto van volgend jaar. Om zo zeker te weten dat hij een goede kans heeft om opnieuw wereldkampioen te worden."

Volgend jaar

Volgens hem is het werken aan komend seizoen dan ook cruciaal. "Als ze blijven focussen op dit jaar zou het logisch zijn dat het hen volgend jaar pijn gaat doen in de ontwikkeling van de auto, wetende dat McLaren zo ver voor ligt. Ik denk ook niet dat de Red Bull-auto door het jaar heen beter gaat worden."

Een goede auto is volgens Piquet dan ook een van de grote pijnpunten bij de ploeg van Verstappen. "Red Bull zijn grootste zorg is het hebben van een fijne werkomgeving en een competitieve auto te geven aan Max waarmee hij races kan winnen. Dat is het enige wat hij wil doen."

Achterstand

Na afgelopen weekend heeft WK-leider Oscar Piastri 324 punten, McLaren-teamgenoot Lando Norris volgt op 299 en Verstappen heeft er 255. Daarmee is het gat tussen de nummer één en de Nederlander 69 punten, met nog zeven races en drie sprintraces te gaan.