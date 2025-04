Mercedes-baas Toto Wolff ontkent geruchten rondom Max Verstappen: 'Geen reden om iets te veranderen'

Toto Wolff heeft gereageerd op de geruchten rondom Max Verstappen. De baas van het Mercedes AMG Petronas F1 Team benadrukt het vertrouwen in de coureurs die nu de stoeltjes bezetten en ontkent met de Nederlander gesproken te hebben.

Mercedes-baas Toto Wolff ontkent geruchten over een mogelijke overstap van Max Verstappen naar het team. "We hebben geen enkel gesprek gevoerd met Max", aldus Wolff. De geruchtenmolen draait op volle toeren rondom de toekomst van viervoudig wereldkampioen Verstappen. Ondanks zijn contract met Red Bull tot eind 2028, wordt er gespeculeerd over een vertrek aan het einde van dit seizoen.

Aston Martin en Mercedes

Aston Martin en Mercedes worden genoemd als mogelijke nieuwe teams, maar Wolff benadrukt dat Mercedes zich richt op George Russell en Andrea Kimi Antonelli. Aston Martin zou, na de overname van een investeringsfonds uit Saoedi-Arabië, bereid zijn om 264 miljoen euro te betalen om Verstappen in de groene wagen te krijgen.

Megadeal in de maak? 'Aston Martin hoopt Max Verstappen te paaien met geld uit Saoedi-Arabië' In Engeland noemen ze het al 'the deal of the century', maar zo ver is het natuurlijk nog lang niet. Aston Martin hoopt Max Verstappen te strikken en is bereid om erg ver te gaan voor de Nederlander. Daarbij zou geld uit Saoedi-Arabië een flink handje kunnen helpen.

Tegenover The Athletic verklaarde Wolff: "Met George en Kimi hebben we de coureurs voor de toekomst. We zullen de contractbesprekingen met George hervatten zodra het Europese seizoen begint. Daarover maken we ons geen zorgen." Wolff is lovend over Russell: "Hij presteert op topniveau, precies zoals we gehoopt en verwacht hadden. Hij levert resultaten, daar is geen twijfel over mogelijk. We hebben geen reden om nu iets te veranderen. We hebben de zomerstop nog voor de boeg."

Pauze?

Of Verstappen na dit seizoen nog in een Red Bull rijdt is de vraag. Wellicht neemt de wereldkampioen zelfs wel een pauze. Volgens een anonieme coureur zou Verstappen, gezien het feit dat hij binnenkort voor het eerst vader wordt, nadenken om de sport voor even te verlaten.

'Aanstaande vader Max Verstappen neemt lange pauze van Formule 1' Het zijn spannende tijden voor Max Verstappen. De viervoudig wereldkampioen van de Formule 1 is bezig aan een seizoen waarin hij alles op alles moet zetten om zijn vijfde titel op rij binnen te slepen. En dan is het natuurlijk nog de zwangerschap van zijn vriendin Kelly Piquet, die volgende maand uitgerekend is. Een collega van Verstappen denkt dat de Nederlander binnenkort voor lange tijd niet te zien is op de circuits.

De vriendin van Verstappen, Kelly Piquet, is komende maand uitgerekend. Of Verstappen dan een race moet missen om bij de geboorte te zijn, is afwachten.

Jeddah

Momenteel staat het paddock in Saoedi-Arabië. Dit weekend is wordt er gereden op het circuit van Jeddah. Zaterdagavond om 19.00 uur is de kwalificatie voor de race van zondagavond, die om dezelfde tijd begint. Verstappen hoopt dan op zijn tweede racewinst van het seizoen, maar de McLarens lijken aan de sterkere hand.