Voor de beste golfers ter wereld is het een belangrijke week, want zij spelen van donderdag tot en met zondag om de titel op The Open, het laatste Major-toernooi van het jaar. Nummer één van de wereld Scottie Scheffler deed in aanloop naar het evenement een bizarre uitspraak.

Scheffler liet tijdens een persconferentie weten dat hij weinig voldoening haalt uit het winnen van toernooien. Die opmerkelijke openbaring deed de nummer 1 van de wereld én olympisch kampioen een dag voor aanvang van het evenement, dat ook wel bekendstaat als het Brits Open, in het Noord-Ierse Portrush

'Daar worstel ik dagelijks mee'

"Er is twee minuten een euforisch gevoel, maar daarna vraag je je af wat het nut is. Dit is geen bevredigend leven", zei de tweevoudig winnaar van de Masters in een gesprek met journalisten. "Ik worstel dagelijks met de vraag waarom ik een toernooi zo graag wil winnen. Het geeft een kort moment voldoening om de prestatie, maar het vervult niet het diepste gevoel van je hart.

"Ik ben gezegend dat ik kan golfen, maar als de sport ooit mijn privéleven of relatie met mijn vrouw of zoon zou beïnvloeden, dan ben ik klaar met spelen voor mijn broodwinning. Het is gewoon niet het belangrijkste in mijn leven. Ik ben veel liever een geweldige vader", aldus de 29-jarige Scheffler, die al 112 weken achtereen de wereldranglijst aanvoert.

Enorme bankrekening

Scheffler won in zijn carrière voorlopig 21 proftoernooien en heeft dus wel al zo'n 42 minuten in zijn leven een euforisch gevoel gehad. The Open wist hij nog nooit te winnen. De Amerikaan zette vorig jaar zijn beste prestatie neer op het toernooi door op een gedeelde zevende plaats te eindigen. Eerder dit jaar won hij wel de PGA Championship, een van de andere drie Majors.

Door de onthulling blijkt maar weer eens dat geld niet gelukkig maakt, want Scheffler sloeg met zijn prestaties een enorm geldbedrag bij elkaar. Hij zou in zijn carrière al zo'n 88 miljoen doller (76 miljoen euro) aan prijzengeld hebben verdiend. Daarmee staat hij op de vierde plaats op de ranglijst aller tijden. Alleen Tiger Woods, Rory McIlroy en Phil Mickelson verdienden meer.