Golfster Anne van Dam worstelt met gameplan bij Dutch Ladies Open: 'Dat klinkt misschien gek'

Dag twee van het golftoernooi Dutch Ladies Open is voor Anne van Dam (29) aardig verlopen. De beste Nederlandse golfster liep een ronde van 69 en heeft met haar tussenscore van drie onder par uitzicht op een topklassering. Mimi Rhodes is de klassementleider met zes onder par.

De omstandigheden waren winderig op de golfbaan Goyer Golf & Country Club in Eemnes, provincie Utrecht. Het spel van Van Dam is niet ideaal voor de lay-out van de achttien holes. Ze staat bekend om de lengte in haar slagen, maar dat wordt op deze baan niet beloond.

"Soms ben je daardoor ook niet eens ontevreden met een bal die je op tien meter van de vlag krijg", zegt Van Dam tegenover Golf.nl. "Dat klinkt misschien gek, maar dat is een beetje hoe de baan speelt. Ik voelde me de eerste en tweede negen in elk geval niet anders. Ik denk dat ik heel steady was qua attitude en dat ik geduldig wist te blijven."

Gameplan

De nummer 156 van de wereldwijde golfranking droomt van een machtsgreep op de slotdag, al heeft ze twijfels over hoe realistisch dat is. "Ik ga mijn gameplan niet aanpassen, je kan hier niet op elke hole agressief spelen, maar ik speel morgen niet voor een plek hoog op het leaderboard, dat lijkt me duidelijk", zegt ze.

"Ik wil deze heel graag winnen, ik denk de mooiste die er nog ontbreekt, en sta er na twee dagen goed voor." Klik hier voor het leaderboard.

Rosanne Boere

Amateurspeelster Rosanne Boere (20) zien we zondag ook terug; haar tussenscore van drie boven par ligt net aan de goede lijn van de cut. "Het was veel beter ten opzichte van de eerste ronde", verklaarde ze.

"Ik sloeg mijn ijzers heel goed. Het waren geen tap-ins, maar ze lagen allemaal op één of twee meter. Het voelde ook makkelijk, wat ik wilde dat lukte gewoon. Het werd daarna wel spannender, ook omdat ik mezelf dan meer spanning geef. De cut halen moet eigenlijk wel een keer gebeuren, want dit is de vierde keer dat ik meedoe. Het wordt tijd, dus ik ga vaak het leaderboard verversen vanmiddag."