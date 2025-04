Europese topspeelsters in Nederland te bewonderen tijdens groot golftoernooi

Heel mooi nieuws voor de Nederlandse golfliefhebbers. Zij kunnen volgende maand namelijk de Europese top bij de vrouwen van dichtbij aanschouwen tijdens het Dutch Ladies Open in Eemnes.

Het toernooi werd vorig jaar pas in juli gehouden, maar is dit jaar met twee maanden vervroegd en dus strijden de vrouwen van 16 tot en met 18 mei om de prijzen. Het evenement op de Goyer Golf & Country Club vormt de start van het Europese gedeelte van de Ladies European Tour. Hoewel de naam het niet doet vermoeden, werden er eerder dit jaar wel al toernooien gehouden in Afrika, Australië en Azië.

Grote namen

De fans hebben genoeg om naar uit te kijken, want maar liefst 132 speelsters doen mee in Eemnes. Onder hen zit ook Anne van Dam. De Nederlandse won in haar carrière vijf toernooien op de European Tour en deed in 2021 en 2024 mee aan de Olympische Spelen.

Verder zijn ook Romy Meekers, Mayka Hoogeboom, Nikki Hofstede, Pasqualle Coffa en Lauren Holmey van de partij. Hofstede eindigde vorig jaar bij haar debuut als zevende. Ook doen er een aantal grote namen uit het buitenland mee. Zo is Perrine Delacour uit Frankrijk van de partij. Zij wist het vorige toernooi op de tour in Zuid-Afrika te winnen.

Strijden met profs

Het is voor toeschouwers overigens ook mogelijk om het op te nemen tegen de topspeelsters van het toernooi. Er is namelijk een speciale hole gemaakt en daarin kunnen mensen proberen om de bal dichter bij de vlag te slaan dan de deelneemsters.

Meer vrouwen

Het toernooi in Eemnes wordt georganiseerd door de Nederlandse Golf Federatie en zij hopen meer vrouwen aan te sporen te gaan golfen. "Een van onze speerpunten is het realiseren van een gezondere leeftijdsopbouw en meer vrouwen in de sport", zegt NGF-directeur Danielle Wallet. Evenementen zoals het Dutch Ladies Open en – straks – de Solheim Cup in 2026, zorgen voor zichtbaarheid van de sport en maken golf toegankelijk voor zowel golfers en nieuw publiek."

KLM Open

Het Dutch Ladies Open is niet het enige grote golftoernooi in Nederland, want drie weken later staat het KLM Open op het programma. Daar zullen de beste mannelijke spelers uit Europa van de partij zijn. Het evenement maakte onlangs bijzonder nieuws bekend, want oud-topvoetballer Ruud Gullit werd benoemd tot toernooidirecteur.