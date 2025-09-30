De Solheim Cup is het grootste golftoernooi voor vrouwen ter wereld. De volgende editie van 2026 wordt gehouden in Nederland, op Bernardus Golf in Cromvoirt. Het wordt een extra speciale editie voor topgolfster Anne van Dam. Zij kreeg dinsdag twee eervolle rollen toegewezen. ''Het is een uniek evenement.''

De Solheim Cup is de vrouwelijke tegenhanger van de Ryder Cup. Om de twee jaar wordt het toernooi gehouden, waarin een team van twaalf Europese golfsters het opneemt tegen een team van twaalf Amerikaanse golfsters. Voorafgaand aan de Solheim Cup wordt er ook gestreden om de Junior Solheim Cup, voor meisjes tussen de twaalf en achttien jaar. Het wordt voor het eerst dat beide toernooien op dezelfde baan worden gehouden.

'Onvergetelijke week'

Het wordt ook voor het eerst dat de Solheim Cup plaatsvindt in Nederland. Hierin zijn belangrijke rollen weggelegd voor Van Dam. De 29-jarige golfster gaat namelijk fungeren als vice-captain van team Europa. De captain is de Zweedse Anna Nordqvist. Van Dam voelt zich vereerd door de benoeming, zo meldt ze via de Nederlandse Golf Federatie. ''Het wordt een ongelooflijke ervaring om op eigen bodem mijn goede vriendin Nordqvist te ondersteunen. De Solheim Cup is uniek, er is niets mee te vergelijken. Het wordt een onvergetelijke week.''

Daarnaast is Van Dam ook gekozen voor de rol als captain voor team Europa in de Junior Solheim Cup. Haar rol is om de jonge golfsters aan de hand te nemen en te begeleiden. ''Ik ben vereerd dat ik het meisjesteam in de Junior Solheim Cup mag aanvoeren. Ik kijk ernaar uit om mijn ervaring als speelster te combineren met wat ik leer als junior captain.''

Ervaren Van Dam

Van Dam won in haar loopbaan vijf toernooien van de Ladies European Tour (LET). Daarnaast was ze in 2019 onderdeel van het Europese team wat Amerika versloeg in de Solheim Cup. Van Dam was ook actief op de Olympische Spelen van Parijs. Daar eindigde als 44e.

Wanneer?

De komende editie van de Solheim Cup vindt plaats van 11 tot 13 september volgend jaar. Het junioren toernooi wordt op 7 en 8 september gespeeld.