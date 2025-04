Ruud Gullit krijgt complimenten van olympisch kampioenen na opvallende stap: 'Ik vind dat een mooie keuze'

Ruud Gullit is natuurlijk vooral bekend van het voetbal, maar afgelopen week maakte hij een opvallende carrièrestap. Hij wordt namelijk toernooidirecteur van één van de grootste golfevenementen van Nederland. Voormalig hockeysters Ellen Hoog en Naomi van As reageren enthousiast op deze stap in de nieuwe aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast.

In deze aflevering staat de stelling centraal: ‘Ruud Gullit is een waanzinnig uithangbord voor Nederland’. Hoog hoeft niet lang na te denken: “Eens!” Ze vertelt dat Gullit is aangesteld als toernooidirecteur van het KLM Open.

“Ik vind dat een mooie keuze. Hij is echt een gepassioneerd golfer. Toen hij stopte met voetbal, is golf zijn nieuwe passie geworden. Echt een uithangbord voor de Nederlandse sport", zegt Hoog.

Ex-topvoetballer Ruud Gullit zet volgende stap met nieuwe liefde: 'Dit maakt het extra bijzonder' Een opvallende carrièremove van Ruud Gullit. De oud-topvoetballer was tientallen jaren actief als speler en trainer in het voetbal, maar gaat zich nu met een hele andere sport bemoeien. Gullit heeft zich namelijk verbonden aan een van de grootste toernooien van Nederland.

'Ik kan daar van genieten'

Dat het toernooi plaatsvindt tijdens de viering van 750 jaar Amsterdam, maakt het voor Gullit als ras-Amsterdammer extra bijzonder. “Ik vind het alleen maar mooi. Ik kan daar altijd van genieten, als verschillende sporten samenkomen en iets voor elkaar kunnen betekenen”, zegt Hoog.

Dit is Ruud Gullit: wereldvoetballer kreeg het na druk liefdesleven met twee van z'n kinderen aan de stok Ruud Gullit is een van de grootste voetballers ooit uit Nederland. Met Oranje werd hij in 1988 Europees kampioen en als speler van AC Milan verwierf hij een status als wereldster. Toch was het niet altijd koek en ei in zijn leven, want Gullit had weinig succes als coach en ook in de liefde was het niet altijd even makkelijk.

Een boegbeeld

Van As vraagt: “Waar denk jij aan als je aan Gullit denkt?” Hoog lacht: “Zijn haar toch wel. Een boegbeeld van Nederland. Ik heb hem wel eens ontmoet. Echt een voetballer met die kleedkamerhumor. Zo lekker bijdehand. Gewoon zo’n Amsterdammer.”

Ruud Gullit onder de indruk van absolute wereldsterren: 'Nu waren ze er allemaal' Ruud Gullit was afgelopen weekend aanwezig bij de Laureus World Sports Awards. Dat is dé plek waar de grootste topsporters ter wereld samenkomen voor de uitreiking van de eretitel voor beste sporter van het jaar. De Nederlandse voetballegende was onder de indruk van de aanwezigheid van Real Madrid.

Het KLM Open

Het KLM Open bestaat sinds 1912 en beleeft dit jaar de 105e editie. De Italiaan Guido Migliozzi won het toernooi vorig jaar en is dus titelverdediger. Het evenement keerde in 2023 terug naar The International in Amsterdam, waar ook de editie van dit jaar plaatsvindt.

Ex-topvoetballer Ruud Gullit heeft op bijzondere avond ontmoeting met Rafael Nadal Ruud Gullit was maandag in Madrid om het prestigieuze gala rond de Laureus Awards bij te wonen. De ex-topvoetballer is een graag geziene gast bij dit soort evenementen en liep daar een andere sportlegende tegen het lijf.

Van 5 tot en met 8 juni wordt het toernooi gespeeld, dit keer dus in het teken van het 750-jarig bestaan van de hoofdstad. De benoeming van Gullit als toernooidirecteur geeft deze editie extra glans. Hij zal samenwerken met Daan Slooter, die de rol van sportief toernooidirecteur op zich neemt.

Beluister de podcast

Voormalig tophockeysters Ellen Hoog en Naomi van As bespreken elke maandag in de Sportnieuws.nl-podcast de opvallendste momenten uit het sportweekend. Deze week gaat het onder andere over de Amstel Gold Race, een vooruitblik op de Marathon van Londen, en uiteraard komt ook Max Verstappen aan bod. Luister via je favoriete podcastapp of hieronder: