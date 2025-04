Ex-topvoetballer Ruud Gullit heeft op bijzondere avond ontmoeting met Rafael Nadal

Ruud Gullit was maandag in Madrid om het prestigieuze gala rond de Laureus Awards bij te wonen. De ex-topvoetballer is een graag geziene gast bij dit soort evenementen en liep daar een andere sportlegende tegen het lijf.

Gullit deelt op zijn Instagram een hele bijzondere foto met zijn miljoen volgers. "Wat een eer om Rafael Nadal te ontmoeten op de Laureus Awards", schrijft de ex-voetballer bij zijn foto met de tennislegende.

Laureus Awards

De twee mochten overigens ook nog samen het podium op, want Gullit presenteerde een deel van de uitzending. Nadal had de eer om de prijs voor 'Team van het Jaar' uit te reiken. Dat was niet zomaar besloten, want hij mocht de beker overhandigen aan Real Madrid. Nadal is groot fan van de Spaanse voetbalclub.

Nadal werd tijdens het evenement zelf ook in het zonnetje gezet, want hij kreeg een speicale award als 'sporticoon'. Dat was een beloning voor zijn indrukwekkende carrière als speler. Nadal won 22 grandslamtitels en werd in 2008 olympisch kampioen. De Spanjaard won een bizar aantal van 14 titels op Roland Garros. Nadal stopte aan het eind van vorig jaar.

Golf

De twee hebben niet alleen een rijke topsportcarrière als overeenkomst, maar ook een hobby. Gullit en Nadal slaan allebei namelijk heel graag een balletje. Dat doen ze niet op de tennisbaan, zoals de Spanjaard zijn hele leven al heeft gedaan, maar op de golfbaan. De twee zijn fervente liefhebbers van de sport en besteden er veel vrije tijd aan.

Gullit had onlangs nog groot nieuws op dat gebied. Hij zal dit jaar namelijk de toernooidirecteur zijn van de KLM Open, het grootste golftoernooi van Nederland. Dat evenement wordt later dit jaar in Amsterdam gehouden. Gullit vervult die rol in een speciaal jaar, want de hoofdstad viert in 2025 het 750-jarig jubileum.

Gezinsuitbreiding

Wie weet hebben de twee het ook wel over bijzonder privénieuws gehad, want Spaanse media wisten enige tijd geleden te melden dat Nadal voor de tweede keer vader gaat worden. Zijn vrouw Xisca zou al enige tijd zwanger zijn en haar groeiende buik niet meer kunnen verbergen. Het koppel kreeg in 2022 hun eerste kindje. Nadal en zijn partner zijn al sinds hun jeugd samen.