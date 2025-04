Dit is het bewogen leven van Rory McIlroy: topgolfer maakte na verbroken verloving met toptennisster zijn grote droom waar

Rory McIlroy voltooide afgelopen weekend na een zenuwslopend slot zijn grote droom. De Noord-Ierse golfer schreef The Masters op zijn naam en werd daarmee de zesde golfer aller tijden die alle grote toernooien heeft gewonnen. McIlroy is een van de bekendste spelers binnen zijn sport en dat komt niet alleen door zijn prestaties, maar ook door het bewogen leven naast de golfbaan.

McIlroy werd op 4 mei 1989 geboren in het Noord-Ierse Holywood. Die plaats moet niet verward worden met Hollywood, het epicentrum van de Amerikaanse filmindustrie. Toch was die plek misschien wel toepasselijker geweest als geboorteplaats van de topgolfer, want zijn leven zou zonder twijfel verfilmd kunnen worden en dan moet het grootste deel nog komen.

Ouders brengen offers

Vader Gerry zorgt ervoor dat McIlroy op jonge leeftijd begint met golf en al snel blijkt dat de kleine Rory daar veel aanleg voor heeft. Hij is helemaal gek van het spelletje, maar zijn ouders moeten grote offers brengen om zijn ambities te bekostigen.

Zijn vader Gerry heeft op een bepaald moment zelfs drie banen en moeder Rosie draait nachtdiensten in een fabriek. De twee zien elkaar nauwelijks en hun zoon vergeet dat niet. Hij koopt in 2009 een huis voor zijn ouders om hen toch een beetje terug te betalen.

Doorbraak met zwart randje

McIlroy heeft op dat moment al zijn eerste toernooizege op zak, maar zijn grote doorbraak volgt snel. Hij wint in 2011 de US Open en dat is zijn eerste majortitel. Een jaar later is hij ook de beste op de PGA Championship. In 2014 wint hij zelfs twee majors: McIlroy pakt zijn tweede PGA Championship en wint ook The Open.

Alleen The Masters ontbreekt nog op zijn erelijst en dat was eigenlijk totaal onnodig, want hij was in 2011 hard op weg naar de overwinning bij dat toernooi. Aan het begin van de laatste speeldag staat hij vier slagen voor op de rest van het veld, maar McIlroy stort in elkaar en eindigt na een dramatische ronde slechts als vijftiende. Het lijkt na zijn titels op de andere toernooien een kwestie van tijd voor hij dat wint, maar het wordt een hele lange weg.

Relatie met toptennisster

McIlroy is ondertusen uitgegroeid tot een wereldster en dat komt niet alleen door zijn prestaties. Hij papt in 2011 aan met tennisster Caroline Wozniacki, die op dat moment de nummer 1 van de wereld is. De twee verloven zich op oudejaarsdag in 2013, maar tot een huwelijk komt het niet. McIlroy breekt de verloving af, omdat hij niet klaar is om te trouwen.

De manier waarop hij dat doet, zet kwaad bloed bij de Deense. Wozniacki onthulde later dat McIlroy het haar in een telefoontje liet weten en dat de twee daarna geen contact meer hebben gehad.

Hobbelig huwelijk

De golfer vindt twee jaar later een nieuwe liefde en laat er geen gras over groeien. Hij vraagt zijn Erica al snel ten huwelijk en deze keer komt het daadwerkelijk tot een bruiloft. McIlroy trouwt in 2017 en drie jaar later krijgt hij samen met zijn vrouw een dochter genaamd Poppy.

Alles lijkt goed te gaan, maar opnieuw gaat het fout. McIlroy vraagt in mei 2024 een scheiding aan. Enkele weken later komt de Noord-Ier terug op zijn besluit en trekt hij de scheidingsaanvraag in. "We hebben onze meningsverschillen bijgelegd en kijken uit naar een nieuw begin", laat McIlroy vervolgens in een interview met The Guardian weten.

Luxeleven

McIlroy en Erica houden er een behoorlijk luxues leven op na. Niet gek natuurlijk, want het totale vermogen van de golfer wordt geschat op 225 miljoen pond. De Noord-Ier is ook niet bang om daar wat van uit te geven, want hij heeft volgens The Sun een enorme collectie aan auto's en daar zitten ook een aantal peperdure Ferrari's bij. Daarnaast heeft hij een verzameling van erg prijzige horloges.

Ook het huis van de twee mag er wezen. McIlroy en zijn vrouw betaalden omgerekend liefst 8,9 miljoen euro voor de villa in Florida. Het huis heeft zeven slaapkamers, tien badkamers, een balkon, een zwembad, een tennisbaan, een opnamestudio, een sportschool en een thuisbioscoop. Ook de locatie is ideaal, want er ligt een golfbaan in de buurt. McIlroy is niet de enige sportgrootheid die in de wijk woont, want ook Serena Williams en Michael Jordan hebben er een optrekje.

Daar houdt het nog niet op, want ook in Californië heeft McIlroy een enorme villa. Het huis met zes slaapkamers kostte hem zelfs 10,3 miljoen euro. In thuisland Noord-Ierland bezit hij een gebied van 200 hectare met een privégolfbaan en dan zou hij ook nog appartementen hebben in New York en Dubai.

Einde aan lijdensweg

Hoewel McIlroy voor de centen niet meer hoeft te golfen, blijft hij dat toch doen en zeker niet onverdienstelijk. Toch knaagt er iets, want het lukt hem maar niet om The Masters te winnen. In 2022 komt hij heel dichtbij, maar moet hij achter Scottie Scheffler genoegen nemen met de tweede plaats.

In 2025 lijkt er eindelijk een einde aan zijn lijdensweg te komen. De Noord-Ier is drieënhalve ronde oppermachtig en gaat met overmacht winnen. Tot de bibbers tijdens de laatste paar holes toeslaan. McIlroy ziet zijn voorsprong snel slinken en moet vrezen dat hij zijn trauma van 2011 gaat herbeleven.

De Noord-Ier mist op de laatste hole een kans om het toernooi te winnen en moet in een play-off met Justin Rose strijden om de winst. De Engelsman lijkt mentaal in het voordeel, maar met een birdie maakt McIlroy toch zijn droom waar en dat zorgt vervolgens voor hevige emoties bij de golfer. Veertien jaar aan leed is in één klap verdwenen.