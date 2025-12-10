Het WK handbal in Nederland en Duitsland levert naast geweldige wedstrijden ook de nodige merkwaardige incidenten op. Zo kregen de Noorse speelsters twee opmerkelijke boetes van de internationale handbalbond. Ellen Hoog en Naomi van As begrijpen er niets van.

“Ik vind de reden echt ongelooflijk", aldus voormalig tophockeyster en groot sportliefhebber Van As. “De ene is voor verkeerd in de line-up staan. Je hebt dus een regel dat je op rugnummer moet staan en zij stonden op lengte. Daar hebben ze dus een boete voor gekregen. Dat je denkt: waar maak je je druk over?”

Hoog reageert vol ongeloof: “Wat is het dan dat zo’n federatie zegt: ‘Nee, het moet echt op rugnummer’? Waarom? Dat kun je toch zelf bepalen?” Van As: “Lekker boeiend!”

Altijd dezelfde plek

Hoog en Van As stonden samen tussen 2004 en 2016 aan de aftrap van talloze interlands. “Stonden wij op rugnummer?”, vraagt Hog zich af. Van As: “In het begin niet en uiteindelijk wel, toen moesten wij dat ook. Maar ik weet niet wie dat besloten heeft.” Hoog: “De toernooileiding of wij zelf? Sowieso zelf, denk ik.”

Van As: “Vroeger stond het allemaal door elkaar, maar je had wel altijd dezelfde plek in de line-up.” Hoog: “Wij sowieso, met nummer 18 en 19 stonden we naast elkaar, achteraan.”

Heel slordig

De irritatie bij de twee sportliefhebbers neemt alleen maar toe als de tweede boete wordt besproken. Van As: “Die kwam omdat er een speelster het veld in kwam zonder dat haar naam op haar shirt stond. Heel slordig, maar om daar nou een geldboete voor te geven…” Hoog: “Zo triest.” Van As: “Hebben ze geld te weinig bij de handbalbond?” Hoog: “Of ze zijn erg van de regeltjes daar.”

Zeiknat shirt

Het incident met het shirt zonder naam doet Hoog terugdenken aan haar eigen carrière: “Ik weet nog dat ik mijn shirt een keer vergeten was, in Argentinië. Toen hadden de fysio en de dokter met tape zo mijn rugnummer op dat shirt gemaakt. Het was daar echt 35 of 40 graden, dus binnen tien minuten had dat hele nummer losgelaten omdat dat shirt zeiknat was van het zweet. Ik de rust moest dat toen weer opnieuw gedaan worden.

"Ik mocht toen tegen de pers niet zeggen dat ik het vergeten was", aldus Hoog. "Ik moest zeggen dat hij in de wasserette was verdwenen.” Van As: “Dat gebeurde ook weleens in Argentinië...”

Luister de podcast

Elke maandag bespreken tweevoudig olympisch kampioenen Ellen Hoog en Naomi van As speciaal voor Sportnieuws.nl de afgelopen sportweek. In deze aflevering aandacht voor onder meer Jutta Leerdam, Joy Beune, Estavana Polman en natuurlijk Max Verstappen. Beluister de podcast hieronder of via je favoriete app.