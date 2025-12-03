De bondscoach van de Nederlandse handbalsters was natuurlijk blij met de perfecte score in de voorronde van het WK handbal in eigen land. De Zweed Henrik Signell ziet zijn speelsters in het toernooi groeien na een start vol emoties. Dat zegt hij in gesprek met Sportnieuws.nl.

De 49-jarige Signell ziet Nederland steeds beter worden. "De wedstrijd tegen Oostenrijk (dinsdagavond, dikke overwinning, red.) was onze beste tot nu toe, maar ik weet dat we ook nog beter kunnen", zegt hij in gesprek met deze site. "Dit is qua punten de beste start, maar qua spel nog niet. Ik ben tevreden met hoe we aangevallen hebben en veel kansen hebben gecreëerd, alleen misten we te veel van die opgelegde kansen. Daar moeten we aan werken."

Lastige hoofdronde

Met de volle zes punten op zak gaat Nederland naar de hoofdronde. Een volgende groepsfase met absoluut topland Frankrijk, Polen en Tunesië. Signell noemt Frankrijk 'natuurlijk de zwaarste, want zij zijn misschien wel favoriet voor de WK-winst'. Maar omdat er eerst tegen de twee andere landen gespeeld wordt, kan Nederland goede zaken doen en wellicht al zo goed als zeker zijn van de kwartfinales als het duel met Frankrijk wacht.

'Dit heb ik nog nooit meegemaakt'

Daarbij komt volgens Signell het voordeel dat hij de Nederlandse handbalsters ook echt ziet groeien in het toernooi in eigen land. "We begonnen met veel emoties aan dit WK. Het was nerveus, want we wisten niet wat we konden verwachten. Maar ik vind dat we nu steeds beter spelen, de wedstrijd tegen Oostenrijk was de beste tot nu toe. Het publiek wordt ook nog steeds beter, dit heb ik nog nooit meegemaakt in het handbal."

