Oranje-keepster Yara ten Holte heeft met de Nederlandse handbalsters de perfecte score neergezet in de groepsfase van het WK in eigen land. Nu breekt de volgende ronde aan, waarin het team nog wel wat extra steun kan gebruiken. De 26-jarige doet daarom een oproep.

Nederland won dinsdag met 34-22 van Oostenrijk in het laatste groepsduel. Daardoor gaat de ploeg van bondscoach Henrik Signell met de maximale score van zes punten de hoofdfase in. Daarin treft Oranje Tunesië, Polen en regerend wereldkampioen Frankrijk.

"Dat wordt ook weer een mooie poule", zegt Ten Holte tegen Sportnieuws.nl na de overwinning op Oostenrijk in Rotterdam Ahoy. "De spannendste wedstrijd is toch wel Frankrijk." Die wedstrijd speelt Nederland op maandag 8 december. Daarvoor nemen ze het op tegen Tunesië en Polen. "Die moeten we eerst verslaan. Dan kan het een hele mooie wedstrijd worden."

Genieten

Het team focust op het behalen van de kwartfinale. "Daarvoor willen we gewoon elke wedstrijd winnen", aldus de keepster. Oranje groeit in het toernooi en de samenwerking verloopt steeds beter, merkt ze. "De spanning valt er ook steeds meer vanaf en dan kun je gewoon genieten op het veld. Dan ga je losser spelen en gaan dingen gewoon vanzelf."

Luidruchtige fans

Het helpt ook dat er veel Nederlandse fans aanwezig zijn in Ahoy. "Het geluid wordt steeds beter", aldus Ten Holte. "Ik hoorde vandaag zelfs megafoons. Dat zijn gewoon topdingen. Neem zo veel mogelijk mee vanuit huis", roept ze dan ook op. "Het is heel leuk voor ons op het veld om al dat geluid te horen."

Bekijk hieronder Sportnieuws.nl WK handbal, met in deze aflevering boegbeeld Tess Wester in gesprek met de huidige topkeepsters Yara ten Holte en Rinka Duijndam.

