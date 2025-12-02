Het WK handbal is in mineur geëindigd voor de Zweedse Anna Lagerquist. Maandagavond viel de speelster uit tegen Brazilië met een op het oog zware blessure. Gezien Lagerquists verleden een flinke knauw.

Het was voor de 32-jarige speelster die op clubniveau uitkomt voor het Hongaarse Györi een race tegen de klok om überhaupt het WK te halen. De teamgenote van Kelly Dulfer, Dione Housheer en Bo van de Wetering kampte met een voetblessure. Daardoor miste ze ook de openingswedstrijd tegen Tsjechië (31-23 winst).

Maandagavond tegen Brazilië maakte Lagerquist haar rentree. Maar die was van korte duur. In de 23e minuut ging de Zweedse naar de grond, waar ze met een pijn verbeten gezicht lag. Het leek erop dat Lagerquist zich verstapte toen een Braziliaanse speelster haar voorbij wilde gaan. Onder applaus werd Lagerquist uiteindelijk naar de zijkant gebracht.

Einde WK

Zichtbaar ontdaan verliet Lagerquist het veld en ging ze met de teamartsen gelijk naar de kleedkamer. "Is dat haar rechterknie?", vroeg voormalig handballer Claes Hellgren zich af bij Viaplay. "Au, au, au! Die hoek met een gebogen knie en een beetje druk daar... Daar hou je niet van", baalde hij. "Ik wil er niet eens aan denken... Het zal een shock zijn."

Teamgenote Linn Blohm baalde van het wegvallen van Lagerquist, die de rest van het toernooi niet meer in actie komt. "Ze is een speelster die we nodig hebben in zware wedstrijden. Ze is een ander soort speler dan de rest van onze verdediging. Zonder haar verliezen we iets waar we enorm van kunnen profiteren", aldus Blohm. Volgens fysiotherapeut Daniel Johannesson verkeerde Lagerquist in veel pijn.

"We weten niet wat het probleem is. Ze voelde pijn, het knapte. We zullen in het hotel en morgen verder onderzoek moeten doen. Het is haar voet, maar geen oude blessure. Het is iets met haar hiel", aldus Johannesson. Tot overmaat van ramp verloor Zweden ook nog eens met 27-31 van Brazilië.

