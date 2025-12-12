De droom van een WK-finale in eigen land spatte vrijdagavond uiteen in Ahoy, waar Noorwegen na rust definitief afstand nam van Oranje. Voor Estavana Polman was het na afloop duidelijk waar het verschil zat. Het boegbeeld van het Nederlandse handbal was realistisch en trok een pijnlijke conclusie over de kracht van de Olympisch kampioen.

"Ze waren een maatje te groot, daar moeten we eerlijk in zijn", zei Polman na afloop. "We komen nog wel dichterbij, maar als je te veel open kansen mist tegen Noorwegen, weet je dat je afgestraft wordt. We hebben ons best gedaan, maar het was niet goed genoeg", moet ze concluderen.

'Dat kan gewoon niet tegen Noorwegen'

Volgens Polman lag het kantelpunt direct na rust. "Ik denk dat we periodes goed mee konden. Je ziet dat we terugkomen in de wedstrijd", doelt ze op de sterke fase voor rust, waarin Oranje zich knap terugvocht. "Maar na rust komen we belabberd de kleedkamer uit en dat kan gewoon niet tegen Noorwegen."

Het missen van grote kansen brak Oranje uiteindelijk op. "Dan mis je drie open kansen. Dan kun je zeggen: je speelt niet goed. Maar eigenlijk speel je heel goed, alleen die kansen moet je maken. Het is geen klein landje dat dat niet kan. Ze straffen je gewoon af", weet Polman maar al te goed.

Estavana Polman staat op wanneer het moet

Polman speelde zelf een sterke wedstrijd en liet zich met meerdere fraaie acties nadrukkelijk zien. Ze was belangrijk in de aanval en tekende onder meer voor twee schitterende doelpunten met een subtiele lob en een fraaie achterwaartse worp. Toch kon dat haar na afloop maar weinig troost bieden. "Het was een lekkere wedstrijd, maar uiteindelijk verlies je en daar heb je niks aan", zei ze nuchter.

Strijd om het brons

De teleurstelling overheerst, maar het toernooi is voor Oranje nog niet voorbij. Zondag wacht de strijd om het brons. Polman is duidelijk over de mindset. "We moeten door. Er is nog genoeg om voor te vechten. Brons is ook een hele mooie kleur."

