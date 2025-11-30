Het WK handbal in Duitsland en Nederland is momenteel in volle gang. Er zijn dan ook al enige relletjes die de revue hebben gepasseerd, maar gelukkig is er ook ruimte voor mooie momenten.

Ook de Argentijnen zijn voor het toernooi naar Europa afgereisd. Op vrijdag speelde het Zuid-Amerikaanse land de eerste wedstrijd tegen Nederland. Oranje was echter met 32-25, een resultaat waar de Argentijnse doelvrouw Valentina Menucci niet blij mee was.

Idool

Toch was het voor de keepster een dag om nooit te vergeten. En dat heeft een bijzondere reden: ze ontmoette namelijk Tess Lieder (voorheen Wester), haar grote idool. Ontroerende beelden van deze ontmoeting verschenen op het Instagram-account van de internationale handbalbond.

Na afloop van het duel tussen Argentinë en Nederland vloog Menucci de voormalig topkeepster in de armen. "Ik ben jouw grootste fan", zo vertelde ze aan Lieder.

Vaak klinkt het gezegde 'never meet your heroes', maar dat gold niet voor Menucci. Want de ontmoeting tussen de twee verliep erg goed. "Je hebt het zo goed gedaan vandaag!", vertelde de Nederlandse aan haar fan.

Vervolgens vroeg een verlegen Menucci of ze met de Nederlandse op de foto mocht. "Ja, natuurlijk", antwoordde een enthousiaste Lieder.

Tess Lieder

Lieder is voormalig keeper van het Nederlands handbalteam, waarmee zein 2019 wereldkampioen werd. Ze geldt als een van de boegbeelden van het Nederlandse vrouwenhandbal. In mei 2025 heeft Lieder haar professionele carrière beëindigd.

