Nederland - Frankrijk is zondagmiddag meer dan alleen de wedstrijd op het WK handbal om de bronzen medaille. Hoewel beide landen natuurlijk liever in de grote finale hadden gestaan, wordt de strijd er niet minder om. Regerend wereldkampioen Frankrijk verloor in de groepsfase al van Nederland en heeft wat recht te zetten. Speelsters delen een grote waarschuwing uit aan Estavana Polman en haar ploeggenoten.

In Rotterdam Ahoy was Nederland in de groepsfase te sterk voor de Franse ploeg en dat deed zeer bij de uittredend wereldkampioen. Nóg zo'n duel zou funest zijn voor Frankrijk, weten ook de speelsters. "We gaan absoluut niet twee keer van Nederland verliezen", benadrukt Clarisse Mairot tegen L'Equipe. "Dat is uitgesloten. We weten wat we kunnen verwachten." Frankrijk verloor in de halve finale van Duitsland, Nederland in dezelfde ronde van Noorwegen.

'Geen ruimte voor frustratie'

Frankrijk werd twee keer vierde op de EK's van 2022 en 2024. De ploeg weet dus als geen ander hoe belangrijk de strijd om brons is en wordt tegen Nederland. "Nu is er geen ruimte meer voor frustratie of teleurstelling", zegt aanvoerder Tamara Horacek. "Het is moeilijk om naar huis te gaan en te beseffen dat we de laatste twee wedstrijden hebben verloren. Ik wil niet dat we dat nog een keer meemaken, want dit team verdient beter."

Geen echte leiders

De bondscoach, Sébastien Gardillou, speelt met een jeugdig team in Nederland en Duitsland. Hij mist 'uitgesproken leiders' en dus moeten Horacek en vice-aanvoerder Paulette Foppa opstaan. "Je moet helder van geest zijn om dat te kunnen doen, want hoewel je sommige spelers kunt uitschreeuwen, kan het ze ook lamleggen, verlammen. Teamwork is complex. Je moet het goed begrijpen, en dat is iets wat wij ook missen."

'Veel verantwoordelijkheid'

Brons zou dan ook heel goed zijn, al zijn ze in Frankrijk meer gewend van de handbalsters. "Een bronzen medaille zou buitengewoon zijn, maar dit wereldkampioenschap is ook al een succes omdat we de halve finale hebben bereikt", zegt de bondscoach. "We hebben te weinig geduld met het Franse team. Het dragen van dit shirt brengt veel verantwoordelijkheid met zich mee, maar geen superkrachten. Deze groep speelt een behoorlijk goed WK, gezien de samenstelling en de achtergrond."