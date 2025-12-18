Estavana Polman heeft een boekje opengedaan over haar jeugd. Ze heeft altijd een goede band gehad met haar ouders. Haar moeder was streng, maar heeft de handbalster altijd gesteund in haar topsportcarrière. "Zij zette me met beide benen op de grond."

In gesprek met Omroep Gelderland vertelt Polman over haar jeugd in Arnhem. "Ik had het altijd fijn thuis. Mijn moeder was wel streng", lacht ze. "En nu ben ik het zelf ook." Ze werd zelf acht jaar geleden moeder van dochter Jesslynn, die ze samen met haar vriend Rafael van der Vaart kreeg. Ze is ook 'bonusmoeder' van Damián (19), die de oud-voetballer kreeg uit een eerder huwelijk.

'Dan kreeg je wel op je kloten'

Als ze ging buitenspelen wist Polman precies wanneer ze terug naar huis moest. "Dan hoorde ik haar fluiten. En als er dan een tweede fluitje kwam, wist je dat je moest rennen. Dan kreeg je echt wel op je kloten."

Ook bij het handballen was haar moeder erg strikt. Zelfs als ze goed speelde en veel goals maakte, moest Polman het niet proberen om zich te misdragen. "Dan was ik bijvoorbeeld bezig met de scheidsrechter en zei ze: 'Zo kom ik niet meer kijken.' Terwijl ik dan dacht: nou, ik heb toch goed gespeeld? Maar dan was het: nee, wegwezen. Zij zette me altijd weer met beide benen op de grond."

Maar haar moeder heeft haar wel altijd gesteund. Ook toen Polman op Papendal woonde. "Dan kwam mijn moeder op donderdagavond wel even mijn kamertje schoonmaken. Dat is erg hè", zegt ze met een lach. "Maar ze kon het gewoon beter. Moeders kunnen gewoon beter schoonmaken."

'Alleen maar gejankt'

Op een gegeven moment moest ze Arnhem toch echt achterlaten en vertrok ze naar Denemarken. Ze maakte in 2011 een transfer naar de club Sønderjyske Håndbold. Haar ouders brachten haar ernaartoe, waarna Polman afscheid nam. "Ik zei: 'Ga maar, het komt allemaal goed.' Heel stoer. Daarna ging ik naar boven en heb ik alleen maar gejankt."

Ze heeft nog veel telefoontjes naar huis gepleegd met vragen over het huishouden. "De eerste weken dacht ik echt: hoe ga ik dit overleven?" Toch heeft haar passie voor handbal haar erdoorheen gesleept. "Ik besefte wel heel snel dat ik bevoorrecht was dat ik dit mocht doen."

De 33-jarige nam onlangs afscheid van de nationale ploeg na het WK handbal in eigen land. Nederland werd vierde op het eindtoernooi. Polman heeft wel een wereldtitel op zak. Nederland werd in 2019 kampioen bij het WK in Japan. Het einde van haar carrière als international betekent niet het definitieve einde van haar sportloopbaan. Ze is nog actief bij haar club Rapid Boekarest.