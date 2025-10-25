Het handbalseizoen van Estavana Polman is er eentje met pieken en dalen. Vooral in de eigen competitie gaat het niet goed met Rapid Bucuresti, de ploeg van de Nederlandse handbalster. Zaterdag kwam er prompt een overwinning, op een hoog geklasseerde ploeg.

De cijfers tot zaterdag waren rampzalig in de Liga National voor Polman en haar teamgenotes. Er werd pas één overwinning geboekt in vijf duels. Het zorgde er zelfs voor dat Rapid Bucuresti flirtte met de degradatieplekken 11 en 12. De overwinning van zaterdag tegen hoogvlieger Corona Brasov was dan ook erg welkom.

Polman maakt einde aan imposante reeks

En knap, aangezien Brasov samen met topploeg CSM Bucuresti, de kampioen van vorig seizoen, nog ongeslagen was tot op heden. De ploeg boekte een indrukwekkend aantal van zes overwinningen op rij. Een zevende kwam niet, omdat de ploeg van Polman op bezoek kwam. Na een zenuwslopend duel werd het 26-25 voor Rapid Bucuresti.

Polman maakte één treffer, uit drie schotpogingen. Toevalligerwijs was het ook nog de eerste goal die Rapid Bucuresti maakte. De 31-jarige Nederlandse handbalster zorgde voor de aansluitingstreffer door de 2-1 binnen te werpen. Haar ploeg sloeg het belangrijke gaatje voor rust, door met zes doelpunten verschil te gaan pauzeren. Daarna werd het nog héél spannend, wat heet. Vijf minuten voor tijd kwam de thuisploeg gelijk. Gelukkig voor Polman en haar team maakte Alexandra Topfner de winnende.

Sprong op de ranglijst

Het zorgt er in ieder geval voor dat Rapid Bucuresti weer wat ademruimte heeft. De ploeg staat nu negende met vier punten uit zes duels. De ploegen om hen heen hebben zeven wedstrijden gespeeld, waardoor Polman en haar teamgenotes zelfs nog wat kunnen stijgen. Midweeks speelt Rapid Bucuresti tegen Bistrita, de nummer 3 van de ranglijst. Wederom een flinke kluif, maar Polmans team heeft zaterdag bewezen ook van de beste teams te kunnen winnen.

Ook hopen ze binnenkort de hoofdfase van de European League, het tweede Europese niveau, te bereiken. In de finale van de voorrondes wacht een dubbele ontmoeting met het Duitse Bensheim-Auerbach.

