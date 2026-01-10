Voormalig tophandbalster Tess Lieder-Wester (32) is op vakantie. Nu het in Nederland aardig frisjes is, zou je wellicht verwachten dat zij en haar gezin warme oorden opzoeken. Maar nee: de voormalig wereldkampioene gaat qua graden Celcius juist nog extremer de min in.

De voormalig keepster is in Lapland, een gebied dat zich uitstrekt over het meest noordelijke gedeelte van Noorwegen, Zweden, Finland en Rusland.

In een post op Instagram legt ze klip en klaar uit hoe het klimaat daar aanvoelt: "Skiën in dit koude winterse wonderland is een hele aparte ervaring. Want het is hier -27 graden Celcius!"

Rendieren

Voor Lieder-Wester en haar gezin ligt er meer dan genoeg sneeuw klaar om overheen te denderen op de latjes. Ook lopen er heuse rendieren rond en op een andere foto is te zien dat er een haardvuurtje is aangestoken.

Haar man Mart Wester toont op zijn Instagram-account een kiekje waaruit blijkt dat ze zich bevinden in Pyhä. Wellicht dat ze het Nationaal park Pyhä-Luosto aandoen, dat zich 50 kilometer boven de poolcirkel bevindt.

Pensioen

Lieder-Wester besloot vorig seizoen haar carrière te beëindigen. De toenmalige keepster van Borussia Dortmund, die met Oranje de wereldtitel veroverde in 2019, stopte het jaar ervoor al als international.

"Ik denk dat het moederschap en topsport niet ideaal te combineren is als je het allebei voor 100 procent wil doen", zei Lieder, die in 2022 beviel van een dochter, bij de NOS. De keepster kampte bovendien recent met een paar hoofdblessures. "Dat leidde uiteindelijk tot de gedachte dat ik het wel mooi vind geweest. Toen moest ik ook wel eerlijk zijn naar mezelf, en ervoor kiezen om lekker thuis te zijn."

Ze debuteerde in 2012 voor het Nederlands team. Naast de wereldtitel won ze WK-zilver (2015) en brons (2017) en zilver en brons op de Europese kampioenschappen van 2016 en 2018. Ze speelde 152 interlands. Ze maakte in 2023 haar rentree bij het Nederlandse team na de geboorte van haar dochter. Op het afgelopen WK in eigen land was Lieder ambassadeur.

