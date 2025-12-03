De sfeer zit er goed in bij de Oranje handbalsters. Dinsdagavond werd groepswinst veiliggesteld na een overwinning op Oostenrijk. Dat betekent dat Nederland met de volle mep naar de hoofdfase gaat. Tophandbalster Estavana Polman wilde tickets daarvoor aanprijzen, maar dat werd vooral een hysterisch onderonsje.

Nederland kende de perfecte groepsfase, het won drie van de drie duels. Het afsluitende pouleduel ging met 34-22 naar Oranje. Van te voren wisten de handbalsters al dat ze geplaatst voor de hoofdfase, de vraag was alleen of ze daarin op 2 of 4 punten zouden beginnen. Het werden er 4 na de zege op Oostenrijk.

In de hoofdfase spelen de speelsters van bondscoach Henrik Signell tegen Tunesië, Polen, en Frankrijk. Om de ticketverkoop voor die duels te promoten, werden Polman, Rinka Duijndam en Dione Housheer ingezet. Dat zorgde voor een gezellige bedoening.

'Waarom lach je zo?'

De video trapt af met het drietal dat poseert. Daarin lacht Polman overdreven, wat opvalt bij Duijndam. "Nou, waarom lach jij nou?", vraagt ze aan Polman. "Ik mag toch wel lachen?", reageert de handbalgrootheid. Daarna volgt take 2. Daarin prijst Polman de tickets aan. "Bestel ze hieronder, of waar dan ook, als er een linkje bij staat", zegt ze.

Van die opmerking gaat Duijndam helmaal stuk. "Normaal doen ze dat toch? Hier, hier of daar", probeert Polman lachend haar opmerking te verdedigen. Het is Duijndam die met een big smile de video afsluit: "Zien we jullie daar?" Daar kan Polman op haar beurt weer niet tegen. "Wat een neppe lach zo", constateert de vriendin van oud-topvoetballer Rafael van der Vaart. Aan de sfeer zal het niet liggen in de hoofdfase...

