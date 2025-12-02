Nederland heeft dinsdagavond de laatste groepswedstrijd op het WK handbal gewonnen. Oranje bemachtigde ten koste van Oostenrijk de koppositie in poule E in een pikante ontmoeting met een oude bekende. Het werd 34-22 voor Nederland in Rotterdam Ahoy.

Oranje kwam al snel op 1-0-achterstand in een afgeladen Ahoy. Een minuut later maakte Nederland gelijk. Via Angela Malestein kwam het team daarna op voorsprong, maar dat was slechts van korte duur. Oranje was slordig in de beginfase en kon in de eerste tien minuten nog niet uitlopen op Oostenrijk.

Na 20 minuten kwam Nederland op 2 punten voorsprong. Oranje werd sterker in de dekking en kon daardoor verder uitlopen naa een voorsprong van vijf punten. Voor rust werd er echter toch weer geïncasseerd. Na de eerste helft stond het 14-12.

Na rust kwam Nederland weer op ruime voorsprong. Via goals van Bo van Wetering nam de ploeg zes punten afstand. In de slotfase liep Oranje alleen maar verder uit. Uiteindelijk werd er met 34-22 gewonnen en dus kon er feest gevierd worden in Rotterdam.

Hoofdfase

Dankzij de zege gaat de ploeg van bondscoach Henrik Signell met de maximale score de eindfase in. De openingswedstrijd tegen Argentinië werd gewonnen met 32-25. Zondag won Oranje ook in de groepsfase van Egypte: 37-15.

Oranje neemt nu nog twee kostbare punten mee naar de hoofdfase, waarin beide landen opnieuw bij elkaar in de poule zitten. Argentinië plaatste zich daar ook voor ten koste van Egypte. Oranje, Oostenrijk en Argentinië voegen zich bij Frankrijk, Polen en Tunesië uit groep F. Bij dat zestal is een plaats bij de eerste twee nodig om door te dringen tot de kwartfinales. Vanaf dan begint de knock-outfase.

Pikant duel met oude bekende

Bij Oostenrijk zagen de Oranje-speelsters een oude bekende. Bondscoach Monique Tijsterman was vanaf oktober tot en met eind december 2021 de interim-bondscoach van Nederland. Ze volgde Emmanuel Mayonnade op, die op de Olympische Spelen in Tokio bleef steken in de kwartfinales. Onder Tijstermans leiding strandde Nederland ook op het WK in Spanje bij de laatste acht. Uiteindelijk besloot de Nederlandse handbalbond om niet met haar verder te gaan.

