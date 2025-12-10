Het WK handbal is aanbeland in de beslissende fase. Woensdagavond neemt Nederland het in de kwartfinale op tegen Hongarije. De Nederlandse vrouwen spreken van een lastige tegenstander, maar de Hongaren slaan een heel andere toon aan.

De sfeer in het Nederlandse kamp is goed. Maandag werd regerend wereldkampioen Frankrijk verslagen. Hierdoor eindigde Oranje bovenaan in de groep, waardoor Hongarije treffen in de kwartinale, in plaats van Denemarken. Dankzij het indrukwekkend resultaat van Nederland tegen de Fransen, dekken de Hongaren zich alvast in als underdog.

'Veel dingen niet in ons voordeel'

Zo vertelt de Hongaarse bondscoach Vladimir Golovin tegen Sportal.hu: "We zijn ons ervan bewust dat veel dingen niet in ons voordeel zijn. Van de eerste tot de zestigste minuut moeten we heel geconcentreerd spelen, met weinig technische fouten en turnovers."

Toch bendadrukt Golovin dat hij Nederland al eens versloeg in eigenhuis. Dat gebeurde twee jaar geleden in aanloop naar het vorige WK. Toch bagatelliseert hij die prestatie. "Natuurlijk is dit een totaal ander team met een andere coach."

Stunt tegen Frankrijk geen verrassing

De staf van het Hongaarse team was niet verrast door de overwinning van Nederland op Frankrijk. Bonscoach Golovin was onder de indruk van hoe Oranje de Fransen verrasten door een snelle voorsprong. Vervolgens zag hij dat Nederland die voorsprong goed kon vasthouden gedurende de wedstrijd. Golovin zag in linkervleugelaanvalster Bo van Wetering de gevaarlijkste vrouw aan Nederlandse zijde. Zij maakte vijf doelpunten tegen Frankrijk.

Sfeer in Ahoy

Waar Hongarije ook rekening mee moet houden, is de uitzinnige sfeer in Ahoy. Nederland speelt ook haar kwartfinale in Rotterdam. De internationale media prezen na de wedstrijd tegen Frankrijk de sfeer in Ahoy de hemel in.

Weg naar finale

Bij een overwinning op Hongarije gaat Nederland in de halve finale opnemen tegen titelfavoriet Noorwegen. De andere halve finale van het WK gaat tussen Duitsland en de winnaar van de wedstrijd tussen Denemarken en Frankrijk. De kwartfinale van Oranje begint woensdagavond om 18.00 uur en de wedstrijd is live te zien op het open kanaal van ViaPlay.

Dinsdag blikten Estavana Polman en Bo van Wetering in gesprek met Sportnieuws.nl vooruit op het duel met Hongarije. Check die video hieronder.