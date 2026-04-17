Estavana Polman is een boegbeeld in het handbal. Maar de voormalig Oranje-international kondigde vrijdag haar afscheid aan van de sport. Later die avond deelde ze ook nog een ander nieuwtje in praatprogramma Vandaag Inside.

De voormalige vedette van het Nederlands vrouwenteam stopt ermee aan het einde van dit seizoen. Dat liet de 33-jarige speelster weten op Instagram. Op 23 mei speelt ze haar laatste wedstrijd. In Vandaag Inside laat ze nogmaals weten dat ze volledig achter haar besluit staat om te stoppen. Na een glansrijke topsportcarrière, wil ze zich focussen op andere dingen.

Boek

Ze wil eerst nog genieten van haar laatste momenten als handbalster en vervolgens van extra tijd met haar gezin. Daarna ziet ze wel wat er op haar pad komt. Maar er ligt wel een specifiek project op de plank. Binnenkort zal Polman namelijk een boek uitbrengen, getiteld 'Gewoon Estavana'.

Dat nieuws wordt bekend gemaakt in de uitzending van VI. Hoewel het boek nog niet in de winkels ligt, hoopt Polman alvast op wat promotie via het populaire tv-programma. Johan Derksen is de moeilijkste niet. "Wij gaan daar aandacht aan besteden, dat kun je wel aan ons overlaten Estavana", zegt hij.

'Driejarig contract'

"Nou dat vind ik heel fijn", reageert het handbalicoon. "En dan kom ik snel weer een keer langs." Daar zijn ze bij VI wel blij mee. Polman is een graaggeziene gast in het programma en het vaste trio ziet haar na haar pensioen dan ook graag aanschuiven aan tafel. "Dan kun je gelijk een handtekening zetten onder dat driejarig contract. Meteen geregeld", aldus presentator Wilfred Genee.

Volgens Derksen heeft Polman al veel aanbiedingen gekregen van tv-zenders die haar zouden willen contracteren. Daar wilde de handbalster zelfs advies over vragen aan hem, maar Derksen nam zijn telefoon niet op. "Dat was lullig, maar ik bel jou wel even na het weekend. Op het moment dat jij wilde bellen was ik mijn telefoon kwijt", legt Derksen aan haar uit.

Rafael van der Vaart

De vriend van Polman, oud-voetballer Rafael van der Vaart, heeft recent ook een boek over zijn leven uitgebracht. Dat deed hij bij de uitgeverij van de dochter van Derksen, Marieke.