Tophandbalster Estavana Polman staat vrijdagavond voor een heel speciaal moment. Nederland speelt dan de eerste wedstrijd op het WK in eigen land. Haar geliefde, oud-voetballer Rafael van der Vaart leeft met haar mee en deelt een mooi bericht.

Voor Polman is het eindtoernooi haar laatste optreden in Oranje. Ze kondigde namelijk voor het WK aan dat ze daarna afscheid zal nemen van de nationale ploeg. Nederland speelt de wedstrijden in Rotterdam Ahoy. Dat voelt voor de speelster als 'de kers op de taart' van haar interlandcarrière.

Vrijdagavond is het zover, dan speelt Oranje de eerste wedstrijd van de groepsfase tegen Argentinië. Uiteraard kon Van der Vaart dat niet zomaar voorbij laten gaan. Hoewel hij niet aanwezig is in Rotterdam, weet hij zijn vriendin toch op afstand te steunen.

'Meer dan trots'

Dat doet hij met een liefdevol bericht op Instagram. In een video is te zien hoe het gezin van Polman en Van der Vaart de carrière van de handbalster in Oranje heeft beleeft. Tijdens grote successen, waaronder de wereldtitel in 2019, zat de oud-Ajacied voor de tv of in het stadion. Ook kinderen Damián (die Van der Vaart kreeg uit een eerdere relatie met Sylvie Meis) en Jesslynn kijken vol trots naar haar.

Hopelijk kunnen ze dit toernooi weer juichen voor Polman. "Meer dan trots op jou", schrijft Van der Vaart bij de beelden. "Zet 'm op en geniet ervan. Hou van jou."

Bezoekje aan Rotterdam

In een interview met ViaPlay onthulde de 33-jarige Polman dat Van der Vaart er de eerste duels nog niet bij is, maar later wel komt overvliegen vanuit Boekarest. De afwezigheid heeft alles te maken met hun achtjarige dochter Jesslynn. "Die moet gewoon naar school", zo zegt Polman. "Ik ben even heel chaotisch met de planning. Maar hij komt zeker en mijn dochter ook."

WK handbal

Nederland organiseert het WK handbal samen met Duitsland van 26 november tot en met 14 december. De Nederlandse vrouwen spelen alle wedstrijden in Ahoy Rotterdam. Argentinië is op vrijdag 28 november de eerste tegenstander. Daarnaast nemen ze het in de groepsfase op tegen Egypte en Oostenrijk.

Bekijk hieronder Sportnieuws.nl WK handbal, met in deze aflevering boegbeeld Tess Wester in gesprek met de na het WK afzwaaiende Lois Abbingh.

