Het WK handbal verloopt voor Nederland op rolletjes. De Oranje handbalsters wonnen de eerste drie groepsduels en moeten nu proberen zich te kwalificeren voor de kwartfinales. Er is geen onvertogen woord gezegd over de speelsters of over Nederland als organiserend land. Maar in de discussie over lange nagels bij de tophandbalsters wordt nu de naam van Zoë Sprengers genoemd.

De 25-jarige international van TeamNL wordt genoemd als voorbeeld van speelsters die weleens met te lange nagels spelen, bij hun club in ieder geval. De internationale handbalfederatie paste eerder dit jaar een regel aan die verbiedt dat handbalsters met lange nagels spelen. Om te voorkomen dat er lelijke wonden ontstaan door het vele fysieke contact, kan de scheidsrechter dwingen om de nagels ter plekke korter of af te knippen.

'Knip je nagels'

Bij de Scandinavische landen Zweden en Noorwegen is de nieuwe regel onderwerp van gesprek. Speelsters Linn Blohm (keepster) en Clara Lerby vinden het erg fijn dat ze het risico niet meer lopen om (zwaar)gewond te raken door scherpe nagels van tegenstanders. Volgens Blohm en Lerby speelt niemand in het Zweedse WK-elftal met discutabele nagels. Lerby heeft echter een clubgenoot bij het Deense Nykøbing Falster, de Nederlandse WK-ganger Zoë Sprengers, die 'gevaarlijk' lange nagels heeft. "Meestal zeg ik tegen haar: 'Knip je nagels', zegt Lerby tegen Aftonbladet.

'Hoort niet thuis in onze sport'

"Ik vind dat lange nagels niet in onze sport thuishoren. Het voelt onredelijk dat je bewust met lange nagels rondloopt als je zoveel contact moet maken. Je weet bijvoorbeeld niet of je hand in je oog belandt. Dan zou het geen regel moeten zijn, maar ik vind dat je wel je eigen verantwoordelijkheid moet nemen", vindt Lerby. Landgenote Blohm is het met haar eens. "Je doet het niet expres, maar handbal is een contactsport en we gebruiken onze handen. Dan wordt het heel gemakkelijk om per ongeluk elkaars lichaam aan te raken. Het is niet alleen in je gezicht, maar je raakt het over je hele lichaam open."

