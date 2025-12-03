Het lijkt zo'n normale tactiek geworden in het handbal en ook op het WK in Nederland gebeurt het regelmatig: bondscoaches halen hun keepsters uit het doel voor een extra aanvalster. Het gebeurde bij Noorwegen tegen Angola ook en dat kostte het Afrikaanse land de kop. De Zweedse keeperstrainer van Noorwegen is een groot tegenstander van de tactiek en spreekt zich uit, ondanks dat 'zijn' land er dus van profiteerde.

"Als handballiefhebber vind ik het niet leuk. Ik ben er een groot tegenstander van om de keeper uit te schakelen en de bal in een open doel te gooien. Dat verdient handbal niet. Ik speel liever tegen een volledig team", zegt Olsson in gesprek met Dagbladet uit zijn vaderland. "Dat is mijn persoonlijke mening. Dus ik accepteer dat teams ermee spelen - en wij doen het ook - maar het is triest voor het publiek om te komen kijken hoe ballen in het open veld worden gegooid."

WK handbal in Nederland en Duitsland

Het WK handbal in Nederland en Duitsland is pas net aanbeland in de hoofdfase, maar tijdens diverse wedstrijden zag Olsson bondscoaches de tactiek al hanteren. Hij hoopt dat er snel een kentering komt en dat keepers vaker 'gewoon' mogen blijven staan. Hij als ex-topkeeper ervoer het ook als actieve handballer, maar veel minder vaak dan nu. Bij Noorwegen kreeg Maren Aardahl tegen Angola de eer om een paar keer raak te schieten in een leeg doel. Ze snapt de kritiek op de tactiek van haar keeperstrainer.

'Ik vind dat belemmerend'

"Ik zeg nooit nee tegen het schieten van de bal in het lege doel. Het is niet zo leuk om te zien, maar als dat de oplossing is die ze moeten gebruiken om tegen ons te scoren, dan is dat een groot compliment voor ons en wat we dan zes tegen zes doen." De bondscoach, Ole Gustav Gjekstad, is er ook duidelijk over. "Zeven tegen zes is niet bepaald bevorderlijk voor de ontwikkeling van handbalspelers. Ik vind dat belemmerend, vooral voor verdedigers."

