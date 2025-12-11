De Nederlandse handbaldames zijn bezig aan een sterk toernooi in eigen land. Inmiddels is Oranje aanbeland in de halve finale. Twee internationals onthulden aan Sportnieuws.nl een bijzondere drijfveer van de nationale ploeg. "Ik hoop dat we hem afkrijgen voor het einde van het toernooi."

Onder toeziend oog van koning Willem-Alexander won Nederland met 28-23 van Honagrije in de kwartfinale in een volgepakt Ahoy. Hierdoor is de ploeg van bondscoach Henrik Signell nog ongeslagen in het toernooi. De achterliggende reden van deze goede prestatie kan een bijzondere oorsprong hebben, zo onthulden internationals Zoë Sprengers en Larissa Nüsser voor de camera van Sportnieuws.nl.

'Heel onze woonkamer staat vol'

Sprengers vertelt dat ze geniet van de toernooibubbel in eigen land. De Nederlandse selectie is gestationeerd in Schiedam en lijkt van één ding in de ban. "We puzzelen hier elke dag", onthult de 25-jarige speelster. "We zijn begonnen aan eentje met 5000 stukjes en die moet echt af. Gelukkig hebben we onszelf meer tijd gegeven. Ik hoop dat we hem afkrijgen voor het einde van het toernooi."

"Heel onze woonkamer staat vol met twintig puzzels", vertelt Nüsser lachend wanneer er naar de opmerkelijke hobby van Oranje wordt gevraagd. Zij onthult dat de grote puzzel van 5000 stukjes werkt als drijfveer, omdat deze af moet voordat het toernooi voor hen eindigt. "Het was echt een motivatie om door te gaan."

'Iedere keer als we een stukje leggen, juichen we samen'

De reden dat puzzelen zo populair is in het Nederlandse kamp is volgens Sprengers omdat het ontspannend en gezellig is. "Iedere keer als we een stukje leggen, juichen we samen met de meiden." Er wordt ook volop gepuzzeld omdat er verder weinig te doen is tussen de wedstrijden door. "Je wilt ook niet de hele tijd op bed liggen. Thuis puzzelde ik hiervoor nooit."

Clash met Noorwegen

Het is te hopen voor de Oranje-dames dat al het gepuzzel ook helpt in de halve finale tegen titelfavoriet Noorwegen. Sprengers vertelt dat het met het vertrouwen in de spelersgroep goed zit. "Onze dekking staat als een huis en de snelle tegenaanvallen lopen. We gaan uit van onze eigen krachten en zullen niet heel veel dingen anders doen."

Sprengers weet wel dat Noorwegen favoriet is, al ziet ze ook kansen. "Zij hebben dit toernooi nog geen echte uitdaging gehad en wij zitten in een lekkere flow. We moeten alles met 120 procent doen en we gaan ervoor. De halve finale was van tevoren een doel. Nu we er zijn, willen we meer." Nüsser sluit af met een vergelijkbare boodschap. "Wij moeten blijven beuken en blijven gaan. Dan worden zij ook moe."

De halve finale tussen Nederland en Noorwegen begint vrijdagavond om 20.45 uur. Ook dit duel zal plaatsvinden in een kolkend Ahoy. Voor de mensen thuis is de wedstrijd live te zien op het open kanaal van Viaplay.

Bekijk hieronder Sportnieuws.nl WK handbal, met in deze aflevering boegbeeld Tess Wester in gesprek met de huidige topkeepsters Yara ten Holte en Rinka Duijndam.

