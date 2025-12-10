Dione Housheer werd met Nederland wereldkampioen handbal in 2019. Toen waren de fans gehuld in het oranje al dolenthousiast. Maar op het WK in eigen land gaan alle remmen los. Tophandbalster Housheer kan er over meepraten.

De Nederlandse handbalsters speelden tot op heden zes keer in een kolkend Ahoy. Zeker na de fantastische zege op wereldkampioen Frankrijk barstte er een volksfeest los in Rotterdam. Het zorgde voor een slapeloze nacht bij Housheer, die 25 keer trefzeker was op het WK.

"De nacht was héél kort. Ik denk dat ik pas om 04.00 uur sliep. De wedstrijd bleef zich maar als een lange film afspelen in mijn hoofd", vertelde Housheer. Ook het populaire feestnummer Baila de Gasolina van Effe Serieus dreunde nog lang na. "Toen ik in bed lag, hoorde ik nog 'baila, baila, baila'."

WK gaat richting bloedstollende ontknoping

Amper twee dagen na het kunststukje tegen Frankrijk wacht alweer de kwartfinale met Hongarije. De 26-jarige Housheer heeft zo haar eigen manier van voorbereiden. Voor haar geen ijsbad. "Ik heb het weleens geprobeerd, maar ik had niet het idee dat het mij hielp. Dan ga ik niet onnodig koukleumen. Na een beetje uitfietsen, vond ik het wel genoeg geweest", zei ze in gesprek met De Telegraaf.

In tegenstelling tot veel teamgenotes bracht Housheer haar vrije tijd niet door met bordspelletjes. Zij wordt daar 'alleen maar agressief van'. Housheer gebruikte de tijd om series te kijken met kamergenoot Larissa Nusser. "We kijken samen Goede Tijden Slechte Tijden, Expeditie Robinson en Andy en Melisa."

Hopelijk heeft het Housheer het gewenste effect gegeven voor de kraker met Hongarije op woensdagavond. "Na onze wereldtitel zijn we nooit meer verder gekomen dan de kwartfinale", verzucht Housheer. "Het is tijd om die negatieve reeks van verloren kwartfinales te doorbreken."

