Nederland is in de ban van het WK handbal. De handbalsters van Oranje hebben inmiddels de kwartfinales bereikt op het toernooi in eigen land. Ahoy zit iedere keer volgepakt en daar maakte de nationale handbalbond dankbaar gebruik van. Verschillende oud-internationals, onder wie icoon Yvette Broch, werden in het zonnetje gezet.

Broch kende een rijke carrière, waarin ze twee keer stopte. In 2018 eindigde ze abrupt haar loopbaan, nadat ze succesvol was met het Nederlandse team op WK's en EK's. Ze won twee keer zilver en één keer brons. Ook won ze op clubniveau meerdere keren de Champions League, onder meer met de Hongaarse ploeg Györi.

"Ik wil mezelf niet meer pushen, ik wil geen pijn meer voelen", sprak Broch nadat ze voor de eerste keer stopte. "De afgelopen drie jaar waren heel zwaar. Mentaal en ook echt fysiek. Maar m'n gezondheid gaat boven alles en m'n lichaam is nu aan rust toe." Twee jaar later, op 29-jarige leeftijd, pakte Broch het handballen weer op. Hierdoor miste ze wel het wereldkampioenschap van 2019, waar Oranje goud won.

Check via Sportnieuws.nl het laatste nieuws over het WK handbal.

Warm afscheid

Eind 2023 kondigde Broch haar definitieve afscheid aan. Tot een officieel vaarwel kwam het nooit, tot het topduel met wereldkampioen Frankrijk. Het Nederlandse Handbal Verbond (NHV) zwaaide onder anderen Broch uit. Ook keepster Tess Lieder-Wester, Laura van der Heijden, Sanne van Olphen en Delaila Amega kregen een waardig afscheid.

Broch stond er op Instagram bij stil. Ze neemt het woord 'dankbaarheid' in de mond. "Bedankt aan al mijn teamgenoten door de jaren heen. Alle trainers en medewerkers, de Nederlandse Handbal Federatie, de fans en mijn familie, die altijd voor me klaar staan in zowel goede als moeilijke tijden", aldus Broch. "Ondanks dat ik mijn laatste wedstrijd twee jaar geleden speelde, voelde dit moment het compleet. Het was de perfecte manier om dit hoofdstuk van mijn leven af te sluiten."

