Nederlandse tophandbalster Tess Lieder (32) heeft laatste wedstrijd al gespeeld: 'Zo wil je niet eindigen'

Keepster Tess Lieder komt niet meer in actie in het profhandbal. Dat heeft de Oranje-international zelf bevestigd aan Nu.nl. Ze kondigde vorige maand al het einde van haar carrière aan, maar dat blijkt toch eerder dan gepland.

Lieder maakte in april bekend na dit seizoen te stoppen. Dat besluit kwam voor velen onverwachts, maar de 32-jarige vond het lastig om het moederschap te combineren met topsport. In 2022 werd ze moeder van Flo, het kindje dat ze samen met oud-profvoetballer Mart Lieder kreeg. Eerder zwaaide ze al af voor de Nederlandse ploeg.

Ernstige blessures

Bovendien kampte ze dit seizoen met vele hoofdblessures. "Die hadden veel impact op mijn leven buiten het handbal", zegt ze. "Toen begon ik wel te denken: ik word bijna 32 en mijn hoofd moet nog wel wat langer mee."

De voormalig keeper van Oranje kreeg vorige week woensdag tijdens de tweede halve finale tegen HSG Blomberg-Lippe ook nog een bal tegen het hoofd en mist daardoor het seizoensslot bij haar club Borussia Dortmund. Ze zag haar ploeggenoten in het derde duel naast een finaleplek in de strijd om het Duitse kampioenschap grijpen.

Borussia Dortmund speelt vrijdag nog om de derde plek, maar ook in dat duel komt de 32-jarige Lieder dus niet meer in actie. "Het is balen. Zo wil je eigenlijk niet eindigen", aldus Lieder. "Maar aan de andere kant is het ook hoe het is."

Oranje

Lieder speelde van 2012 tot 2024 voor Oranje. In totaal stond ze 144 wedstrijden voor Nederland onder de lat. Ze werd in 2019 wereldkampioen met het nationale team. Dit jaar vindt weer in WK plaats van 26 november tot 14 december.

Lieder was donderdag in Den Bosch aanwezig bij de loting voor het WK handbal. Ze heeft een rol als ambassadeur bij het eindtoernooi dat eind dit jaar in Nederland en Duitsland plaatsvindt.