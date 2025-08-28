Voor de Nederlandse handballer Kay Smits hing zijn topsportcarrière de afgelopen jaren aan een zijden draadje. Door een ernstige hartaandoening kon hij lange tijd niet in actie komen. Nu maakt hij indruk bij zijn nieuwe club in Duitsland.

De 28-jarige Smits had in 2023 last van een ontstoken hartspier (myocarditis). Symptomen kunnen koorts, hartkloppingen, kortademigheid of pijn op de borst zijn, die kunnen leiden tot hartfalen of ritmestoornissen. Ook op de lange termijn waren er grote gevolgen voor de handballer.

Oranje

Zo was hij lange tijd niet inzetbaar voor zijn club SG Flensburg-Handewitt. Ook moest hij het Ek van 2024 en de EK-kwalificatiewedstrijden met Oranje in maart van dit jaar aan zich voorbij laten gaan. Bij een preventieve medische controle waren een aantal zaken geconstateerd die aanleiding gaven voor verder onderzoek.

Inmiddels heeft hij de overstap gemaakt naar VFL Gummersbach in de Daikin Handbal Bundesliga. “Kay behoorde vóór zijn hartspierontsteking zeker tot de wereldtop en nu willen we er alles aan doen om hem voorzichtig weer op te bouwen zodat hij zijn oude vorm terugvindt”, aldus trainer Gudjon Valur Sigurdsson.

Vertrouwen

Dat lijkt de goede kant op te gaan. Woensdag was hij namelijk de matchwinner in het duel met TSV Hannover-Burgdorf. Het werd 29-26. "Ik voel me goed", zei Smits na afloop.

Hij vertelde ook over de moeilijke tijd die hij achter de rug heeft. "Ik kon niet altijd positief blijven denken. Maar ik had vertrouwen dat alles zou veranderen op een bepaald punt. Gelukkig is het goedgekomen."

'Wereldklasse'

Christoph Schindler, de directeur van Gummersbach, is ook blij met de terugkeer van Smits. "Hij is een hele goede speler die ons team goed kan gebruiken. Hij is van wereldklasse. Ik ben gelukkig voor hem en voor onszelf."

De ploeg begint met de zege op Honnover-Burgdorf goed aan het nieuwe seizoen. Op donderdag 4 september staat het volgende duel tegen Melsungen op het programma.