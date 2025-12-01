Ophef in Noorse media naar aanleiding van het verloop van de eerste wedstrijd van de topfavoriet op het WK handbal. De opmerkingen van bondscoach Ole Gustav Gjekstad in de rust vallen bij lang niet iedereen goed.

Voor aanvang van het WK in Nederland en Duitsland kwam er al de nodige kritiek op de internationale handbalbond IHF. Er zouden veel te veel landen meedoen, wat het niveau bepaald niet ten goede zou komen.

Frode Kyvåg, in het verleden bondscoach van de Noren, was duidelijk in zijn commentaar: “Waarom zouden er in vredesnaam 32 landen meedoen, als het de beste landen ter wereld zijn die het tegen elkaar opnemen?” Hij stelt onder meer dat speelsters uit Paraguay, Uruguay en Kazachstan "niet kunnen vangen en niet kunnen gooien."

Vijf wereldkampioenen

In aanloop naar het duel met Kazachstan werd Gjekstad gevraagd naar zijn visie op de uitspraken van zijn voorganger. Hij benadrukte dat in de afgelopen twaalf jaar zes landen medailles hebben gewonnen bij de vrouwen, en dat er vijf verschillende wereldkampioenen zijn.

Volgens hem is het belangrijk elke wedstrijd serieus te nemen. "We pakken het aan op een manier waarbij we Kazachstan serieus nemen. Daarnaast gebruiken we de wedstrijd voor zaken die we moeten oefenen. Zoals een alternatieve verdediging", legde Gjekstad uit.

'Het is nogal bijzonder'

Tijdens het duel met Kazachstan hadden de Noren al bij rust een voorsprong van veertien punten. De bondscoach deelde volgens Dagbladet in de rust mee dat hij niet meer wilde dat zijn team scoorde uit razendsnelle counters. Ze moesten juist proberen rustig op te bouwen en zo tot doelpunten komen.

Dit viel niet goed bij commentator Daniel Høglund. “Het is nogal bijzonder dat ze niet hun best zullen doen om doelpunten te maken. Dat een Noorse bondscoach het tempo van de wedstrijd bewust moet vertragen, is een parodie op een WK-product.”

“Is dit echt wat je wilt op een WK?”, aldus oud-speler Ole Erevik op TV 3. "Dat je de tegenstander dat laat doen. Ik twijfel er sterk aan of dat wel de juiste aanpak is."

In de praktijk viel het volgens de krant erg mee met het vertragen van het spel. Gjekstad werd na afloop om een reactie op de kritiek gevraagd; “Ik vind het niet zo leuk om naar een team te kijken dat constant doelpunten maakt uit de counter. Daar mag je van zeggen wat je wilt, het kan me niet zoveel schelen.”

