Estavana Polman maakte vrijdag bekend dat ze een punt zet achter haar handbalcarrière. Het is voor haar dan ook tijd om terug te blikken op haar loopbaan. Daarbij kijkt Polman niet alleen naar de positieve aspecten, maar ook zeker naar de dieptepunten. "Ik vind dat mij onrecht is aangedaan", aldus een openhartige Polman.

Voor Polman is haar afscheid bij het Deense Esbjerg een absoluut dieptepunt in haar loopbaan. In 2013 ging ze hanballen bij de Deense club. Daar ging alles haar voor de wind. Zo kwam haar vriend Rafael van der Vaart ook bij het voetbalteam van Esbjerg spelen en Polman was de drijvende kracht achter de eerste landstitel ooit van het Deense team. Negen jaar speelde de Nederlandse voor Esbjerg, tot de samenwerking abrupt stop werd gezet.

Polman kreeg het aan de stok met de clubleiding en moest uiteindelijk vertrekken. Via een mailtje kreeg het Nederlandse handbalicoon te horen dat er bij Esbjerg geen plaats meer voor haar was. Een absoluut dieptepunt in haar loopbaan, zo schetst Polman het afscheid. Sterker nog, in De Telegraaf vertelt ze nog altijd pijn te hebben van het voorval.

'Ik vind nog steeds dat mij onrecht is aangedaan'

De 33-jarige Polman vertelt dat ze 'veel verdriet' heeft gehad van het afscheid en er 'soms nog steeds aan wordt herinnerd'. "Ik vind nog steeds dat mij onrecht is aangedaan en dat kan ik moeilijk accepteren", is Polman eerlijk vier jaar na haar vertrek bij Esbjerg. Ze vertelde dat ze mensen binnen de club zag als familie. "Ik raakte daardoor niet alleen mijn 'werk' kwijt, maar ook mijn familie", schetst Polman de situatie toen ze de Deense ploeg moest verlaten.

Het zorgde er zelfs voor dat Polman haar vertrouwen kwijt raakte. "Ik was vooral teleurgesteld in de mensheid. In die periode kwam ik er weer eens achter dat mensen gewoon niet altijd zijn wie je denkt dat ze zijn en uiteindelijk iedereen voor zichzelf kiest", deelt Polman haar harde les.

Toch leerde Polman ook goede dingen uit deze periode. Zo is ze erg blij dat ze dicht bij zichzelf is gebleven. Iets wat ze haar hele carrière heeft gedaan, dus ook op de moeilijke momenten.