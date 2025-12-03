Dat vreugde en verdriet dicht bij elkaar liggen, bewijst tophandbalster Nikita van der Vliet op het WK. De sfeer rondom wedstrijden van Oranje is geweldig, maar op de achtergrond speelt de ziekte van haar moeder. "Ik vecht voor haar."

Drie overwinningen in de eerste poulefase, telkens een volgepakt Rotterdam Ahoy. De eerste week van het WK handbal in Nederland stelt voor de handbalsters voorlopig niet teleur. Voor Van der Vliet heeft het allemaal een heel dubbel gevoel. Vlak voor het eindtoernooi in eigen land werd haar moeder Petra ziek.

Van der Vliet verdeelt haar tijd zorgvuldig tijdens het WK. Op de momenten dat het kan, probeert ze haar moeder in het ziekenhuis te bezoeken. Die keek op haar beurt samen met Van der Vliets broer en de gehele afdeling naar de overwinning van Oranje dinsdag tegen Oostenrijk (34-22).

Bondscoach geeft haar alle ruimte

"Het is moeilijk voor haar", zegt Van der Vliet met tranen in haar ogen tegen De Telegraaf. Haar moeder slaat normaal gesproken amper een wedstrijd over. "We appen en bellen veel", aldus de speelster van Odense. Bondscoach Henrik Signell speelt ook een speciale rol: "Ik mag van hem naar haar toe wanneer ik wil."

Tijdens de wedstrijden kan Van der Vliet zich afsluiten voor de sombere situatie. "Maar na afloop heb ik het moeilijker en komen de emoties. Dan zie ik mijn vader zitten en mist daar gewoon iemand", is ze eerlijk. "Mijn moeder wil dat mijn vader tijdens de wedstrijden bij mij is", gaat ze met een kleine glimlach verder. Het contrast kan haast niet groter., Van der Vliet gaat van de feestende meute in Ahoy naar haar zieke moeder. "Ik schommel continu tussen die twee uitersten."

Dankwoord aan teamgenotes

Van der Vliet vindt daarbij veel steun bij haar teamgenotes, die in haar ogen "niet normaal" zijn. De speelsters van Oranje zijn er om haar te troosten als het even minder gaat. De ziekte van haar moeder maakt Van der Vliet ook strijdlustig. "Ik vecht voor haar, want ik wil haar trots maken."

