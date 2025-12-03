De Noorse handbalsters zijn goed begonnen aan het WK, maar toch beleefde één van de sterspeelsters een verdrietig moment. Nora Mork moest dinsdag na de laatste wedstrijd in de eerste ronde namelijk afscheid nemen van haar moeder en piepjonge dochtertje.

De Noorse vrouwen horen al lange tijd bij de grootmachten in het handbal en hun status als één van de topfavorieten voor het toernooi in Nederland en Duitsland zetten ze kracht bij met een overtuigend begin van het toernooi. Noorwegen versloeg in de eerste ronde Zuid-Korea (34-19), Kazachstan (41-16) en Angola (31-19) met grote cijfers en plaatsten zich daarmee simpel voor de tweede ronde.

Mork was maandag in het laatste duel met Angola de topscorer met zes doelpunten, maar lang kon ze niet nagenieten van die heldenrol. Ze moest de ochtend daarna namelijk vaarwel zeggen tegen haar moeder Tirill en zes maanden oude dochter Thyra. Zij reizen namelijk weer terug richting huis.

Verdrietig moment

Voor de Noorse speelster is dat een verdrietig moment, want zij zette de afgelopen tijd alles op alles om haar dochtertje de wedstrijden bij te laten wonen. Dat was echter niet makkelijk doordat ze samen is met een Zweedse handballer en het kind geboren is in Denemarken, waar haar beide ouders spelen.

Door die hoeveelheid aan verschillende landen, waren er echter problemen om een paspoort voor het kind te regelen. Dat lukte en dus kon de trotse speelster toch een paar keer aantreden voor haar piepjonge dochter, al zal zij er door haar leeftijd waarschijnlijk weinig van hebben meegekregen.

De pret is echter nu voorbij voor Mork, want haar dochter gaat terug naar huis. "Ze heeft een vader die haar ook wil zien dus we moeten een beetje delen", zei ze daar vorige week al over tegen het Noorse Dagbladet.

Hoewel Mork het aan zag komen, vond ze het toch heel moeilijk om afscheid te nemen. "Het was zwaar vanochtend. Het is mijn keuze, maar het was toch een beetje triest", aldus Mork tegen dezelfde Noorse krant.

Noorwegen op dreef

Voor Mork gaat het toernooi nog wel een tijdje door. Met Noorwegen speelt ze de komende week in de tweede groepsfase tegen Zweden, Tsjechië en Brazilië. In de poule zitten verder ook Zuid-Korea en Angola, maar aangezien Noorwegen in de vorige ronde van die twee landen won, begint het aan de groep met vier punten. Ze hebben daardoor hele goede papieren om de knock-outfase te halen. De beste twee teams gaan naar de kwartfinales.

