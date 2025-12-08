Pikant weerzien lonkt voor Oranje-handbalsters op WK

Estavana Polman en co nemen het maandagavond op tegen Frankrijk. Deze wedstrijd gaat bepalen hoe de route naar de eventuele finale op het WK voor Nederland eruit komt te zien. Bij een verlies komt er een pikant weerzien met een oude bekende.

Zowel Nederland als Frankrijk zijn al zeker van de kwartfinales op het WK handbal. Het resultaat tegen de Fransen gaat bepalen wie de Nederlandse dames gaan treffen in die kwartfinale. Bij een overwinning is dat Hongarije, bij een verlies of gelijkspel is dat Denemarken.

Pikant weerzien

Bij de Denen is Helle Thomsen bondscoach. Zij was van 2016 tot en met 2018 bondscoach van de Nederlandse dames. Onder haar bewind behaalde Oranje een zilveren medaille op het EK van 2016 en een bronzen medaille op het WK van 2017.

De reden dat de wegen van Thomsen en Nederland scheidden, was omdat de ambities van de 55-jarige Deense de mogelijkheden van de Nederlandse handbalbond overstegen. "Eigenlijk is het omdat ik te ambitieus en doelgericht ben. Ik wil optimaliseren op alle fronten om grotere doelen te kunnen halen voor het team", reageerde ze destijds.

'F*cking belangrijk'

Thomsen werd vlak voor het WK aangesteld als bondscoach van Denemarken. Inmiddels heeft ze haar nieuwe land al tot de kwartfinales geloodst. Zo wonnen de Denen zondag van Hongarije, waardoor ze eerste in hun groep werden. Na de wedstrijd reageerde Thomsen uitgesproken op het behalen van de eerste plek in de groep. "Dit is f*cking belangrijk voor ons", vertelde ze tegen de Deense media.

Bijzondere situatie

Nederland moet dus dinsdagavond winnen om een pikant weerzien te voorkomen. Toch is de algeme opinie dat de Nederlandse dames beter kunnen verliezen tegen Frankrijk. Hierdoor komen ze in een makkelijkere speelhelft richting de finale. Bij een tweede plaats in de groep kan Nederland namelijk torenhoog favoriet Noorwegen pas in de finale treffen.

De wedstrijd tussen Nederland en Frankrijk begint om 20.30 uur in Ahoy Rotterdam. Het beslissende affiche in deze groepsfase is live te zien bij ViaPlay.